AI vidgar klyftan på jobbet – självlärda drar ifrån kollegorna

Forskarna jämför den bästa fjärdedelen av säljarna med den sämsta.

”När AI används i enkla sammanhang kommer de som presterar sämre ikapp. Inom försäljning trodde jag att vi skulle se det motsatta mönstret”, säger Christopher Stanton till Harvard Business Schools AI-institut.

Bästa säljarna bättre på AI

Stanton fick i stort sett rätt, åtminstone i bolag som har kommit långt med AI. De bästa säljarna sparade mer tid än kollegorna, men den stora skillnaden låg i hur de använde tekniken. ”De använder AI som bollplank för att vässa strategin, lära av tidigare kundkontakter, pröva hur de ska bemöta invändningar och öva inför förhandlingar”, skriver forskarna.

”Sparad tid är inte samma sak som högre produktivitet”, säger Stanton.

I intervjun med AI-institutet berättar han att 32 chefer i enkäten fick bedöma sina säljare och att 78 procent av dem ansåg att AI hade höjt kvaliteten i de bästa säljarnas arbete. För de svagaste var andelen 62 procent.

I enkäten fick de anställda också bedöma sina AI-kunskaper och nyttan av tekniken på en skala från ett till fem. För varje steg uppåt på kunskapsskalan var den upplevda nyttan i snitt 0,71 poäng högre, medan det spelade liten roll hur mycket de litade på AI.

”De bästa väntar inte på utbildningar eller genomgångar. De är självlärda, och det ger dem bättre förutsättningar att dra nytta av AI”, konstaterar forskarna.

Forskarna råder därför arbetsgivare att fråga jobbsökande hur de lär sig.

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En av cheferna i studien ber de sökande visa sina chattar med AI-verktyget de använde för att förbereda sig inför anställningsintervjun.