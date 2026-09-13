47 miljarder från inaktiva konton ska arbeta för samhället - inte för bankerna

Bankerna bokför pengarna som vinst efter 30 år

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Beloppet 4,2 miljarder euro, cirka 47 miljarder kronor, kommer från en utredning beställd av det tyska forskningsministeriet. Förbundet för tyska arvsutredare uppskattar summan till upp till 9 miljarder euro.

Tyskland saknar lagstiftning på området och är enligt motionen ensamt om det bland G7-länderna. Efter omkring 30 år bokför bankerna pengarna som intäkt och skattar för dem som vinst, trots att kundens fordran formellt finns kvar. Arvingar har i praktiken små möjligheter att hitta konton de inte känner till.

”För kreditinstituten är kundernas äganderätt högsta prioritet”, uppgav branschorganisationen Deutsche Kreditwirtschaft när ZDF granskade frågan i maj.

Tyskarna har redan bestämt sig. I en forsa-mätning från februari vill 86 procent att pengarna går till en oberoende socialfond, 8 procent vill att staten tar dem och 2 procent vill att bankerna behåller dem.

Regeringen har lovat men inte levererat

De gröna sitter i opposition, men riktningen är utstakad sedan tidigare. CDU/CSU och SPD skrev in en fond för sociala innovationer, finansierad med pengar från glömda konton, i koalitionsavtalet 2025.

Förbundsrådet lade fram ett färdigt lagförslag om ett centralt register i augusti samma år. Förbundskansler Friedrich Merz driver parallellt en reform som ska få tyskarnas pensionssparande att arbeta på kapitalmarknaden.

Det tyska finansministeriet svarade så sent som i juni att förslaget ”fortfarande är under utarbetande” och att varken tidplan eller innehåll går att ange. Motionen kräver ett lagförslag under mandatperioden, ikraftträdande 18 månader efter att lagen kungjorts och ytterligare två års frist för konton som redan passerat tioårsgränsen.

Modellen är hämtad från Storbritannien. En lag från 2008 låter deltagande banker föra över pengar från konton som varit orörda i 15 år till en särskild Reclaim Fund, där rätten att kräva tillbaka dem består. Vid utgången av 2019 hade 6,8 procent av de överförda medlen krävts tillbaka, enligt motionen.

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Belgien tar pengarna efter fem år

Belgien gick betydligt hårdare fram. Sedan den 1 september räknas ett konto som sovande efter fem år utan kontakt, och pengarna går till staten via deposito- och konsignationskassan. Tiden att kräva tillbaka dem kortades från 30 år till fem.

Saldon under 250 euro tillfaller statskassan direkt. Den belgiska regeringen räknar med 477 miljoner euro i intäkter bara i år. Det tyska förslaget ger dubbelt så lång tid innan kontot anses övergivet, och rätten till pengarna upphör aldrig.

Sverige låter banken bestämma

Svenska hushåll hade 2 078 miljarder kronor på sparkonton utan bindningstid i mars 2025. Hur mycket av det som ligger orört vet ingen. Pengar på ett konto är en fordran på banken, och fordran preskriberas efter tio år enligt preskriptionslagen. En insättning eller ett uttag räcker för att kontot ska räknas som rört och tioårsklockan börja om.

Vad som händer efter tio år avgör banken själv. När SVT granskade frågan 2017 bekräftade Handelsbanken att banken avslutade inaktiva konton under 10 000 kronor utan att meddela kunden.

Pengarna fördes till ett samlingskonto och betalades ut till den som kunde visa att de var hens. Bankföreningen uppgav samtidigt att praxis skiljer sig mellan bankerna och att det saknas siffror på hur vanligt det är.

Bankerna stänger dessutom konton av helt andra skäl. De fyra storbankerna nekade eller avslutade 54 000 konton under 2024, oftast med hänvisning till bristande kundkännedom, och Finansinspektionen granskar nu hanteringen.

Sverige har redan en fond som gör det tyskarna vill göra, men bara för arv. Allmänna arvsfonden tar över dödsbon utan arvingar, tog emot 1 735 miljoner kronor 2025 och delade ut 956 miljoner till föreningsprojekt året innan.

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Arv utan arvingar har blivit en miljardaffär, medan glömda bankkonton lämnas utanför helt.

Så hittar du pengar du glömt

Den som inte vill vara beroende av bankens välvilja kan göra tre saker. Gör en insättning eller ett uttag på gamla konton, så bryts preskriptionen.

Gå igenom gamla deklarationer, där ränta från bortglömda konton syns som kontrolluppgifter. Begär ett engagemangsbesked från varje bank där en avliden anhörig kan ha varit kund.

Tyskland har ett koalitionsavtal, ett lagförslag från förbundsrådet och 86 procent av opinionen bakom sig. Belgien har redan satt sin gräns. I Sverige beror svaret på vilken bank du frågar.