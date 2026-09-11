”Ruttet kött i kyldisken”. Så heter programmet från DR som skapar ilska i Danmark där forskare mätt bakterienivån i premiumbiffar.
300 miljoner bakterier per gram – köttet ruttnar vid tio
Det danska konsumentprogrammet Kontant har avslöjat att premiumbiffar från slakterijätten Danish Crown som såldes hos matvarukedjan Rema 1000 innehöll i snitt 300 miljoner bakterier per gram.
Nivån låg omkring trettio gånger över den nivå på tio miljoner bakterier per gram som används som gräns för begynnande förruttnelse.
”Jag tror inte att vi någonsin har tittat på någon produkt som har så många bakterier”, säger Dorte Frees, docent i livsmedelsmikrobiologi vid Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap vid Köpenhamns universitet till DR.
Säljs som högkvalitativt kött
De 30 testade biffarna var 10 striploins, 10 ribeye-biffar och 10 rumpstekar, alla från Rema 1000:s ’Supreme-serie’ – en serie som marknadsförs som högkvalitativt kött från Uruguay.
De undersöktes alla på sitt ”bäst före”-datum. Forskare vid Köpenhamns universitet bedömde samtliga de 30 testade biffarna som ”olämpliga för konsumtion”, enligt DR.
Den lägsta uppmätta nivån var 100 miljoner bakterier per gram, men vissa hade över en halv miljard bakterier per gram. Snittet låg alltså på 300 miljoner bakterier per gram.
”Det betyder att det nästan inte finns något kött kvar. För de här bakterierna måste ha något att äta. Och att de har blivit så många för är att de ätit köttet”, säger forskningskonsulten Martin Saxtorph Bojer, som genomfört analyserna.
”Bakterierna i mitten kan överleva”
Forskarna var så överraskade av resultatet att de ville testa hur läget var med kvaliteten på två biffar med två veckor kvar av hållbarheten. Även där var resultatet att biffarna var ”otjänliga för konsumtion”.
”I det här fallet, där köttet är så poröst och skadat, skulle jag inte utesluta att bakterier kan ta sig ner i köttets djup. Och eftersom vi också har en tradition att äta dessa biffar när de är röda i mitten, betyder det att de inte är värmebehandlade. Det betyder att bakterierna i mitten kan överleva”, säger Dorte Frees, docent i livsmedelsmikrobiologi.
Har bytt till danskt och tyskt
Danish Crown har efter forskarnas resultat valt att att minska biffarnas hållbarhet och skärpa sina egna kontroller, även om deras egna analyser varit ”tillfredsställande”.
”Det är verkligen, verkligen sorgligt. Det borde inte få hända, och vi beklagar verkligen det”, säger Finn Klostermann, chef för Danish Crowns nötköttsdivision ’Danish Crown Beef’.
Butikskedjan Rema 1000 vill inte bli intervjuade men uppger att Supreme-serien nu har övergått till danskt och tyskt kött med kortare hållbarhetstid. Det hade dock planerats långt innan DR:s granskning, enligt både Danish Crown och Rema 1000.
”Köttet levererades av Danish Crown, som kontinuerligt kontrolleras av den danska veterinär- och livsmedelsstyrelsen. Inspektionerna har inte gett anledning till oro, annars hade vi och Danish Crown reagerat”, skriver matvarukedjan i ett mejl till DR.
Läs mer: Vi vill ha svenskt kött – men hittar det inte
Läs mer: Beskedet: Vill du bli 100 år? Ät kött
Läs mer: Köttälskande Argentina får till slut råd igen