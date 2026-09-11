300 miljoner bakterier per gram – köttet ruttnar vid tio

Nivån låg omkring trettio gånger över den nivå på tio miljoner bakterier per gram som används som gräns för begynnande förruttnelse.

”Jag tror inte att vi någonsin har tittat på någon produkt som har så många bakterier”, säger Dorte Frees, docent i livsmedelsmikrobiologi vid Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap vid Köpenhamns universitet till DR.

Säljs som högkvalitativt kött

De 30 testade biffarna var 10 striploins, 10 ribeye-biffar och 10 rumpstekar, alla från Rema 1000:s ’Supreme-serie’ – en serie som marknadsförs som högkvalitativt kött från Uruguay.

De undersöktes alla på sitt ”bäst före”-datum. Forskare vid Köpenhamns universitet bedömde samtliga de 30 testade biffarna som ”olämpliga för konsumtion”, enligt DR.

Den lägsta uppmätta nivån var 100 miljoner bakterier per gram, men vissa hade över en halv miljard bakterier per gram. Snittet låg alltså på 300 miljoner bakterier per gram.

”Det betyder att det nästan inte finns något kött kvar. För de här bakterierna måste ha något att äta. Och att de har blivit så många för är att de ätit köttet”, säger forskningskonsulten Martin Saxtorph Bojer, som genomfört analyserna.