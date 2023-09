Global uppvärmning ändrar språket vi talar

På kort tid har planeten jorden värmts upp med 1,2 grader och de väder som tidigare kallades för extrema, med eldsvådor, värmeböljor och stora stormar, är det nya normala.

Det ändrar också vårt vokabulär. För att förstå det nya läget har flera tidigare obskyra ord blivit allt vanligare.

Det rapporterar Bloomberg.

Värmekupol

Ett sådant ord är exempelvis “värmekupol” – eller heat dome. En värmekupol uppstår när atmosfären fångar in varm havsluft, som om den hade stängts in av ett lock eller en enorm upp-och-nedvänd kopp. Värmekupoler uppstår när starka atmosfäriska högtrycksförhållanden stannar på samma plats under en ovanlig lång tid, vilket förhindrar nederbörd och håller varm luft “gisslan” inom en region under en längre tid.

Bloombergs förslag på hur man använder ordet i en mening lyder:

“Phoenix upplevde 40 graders värme i 31 dagar i rad i somras, vilket slog stadens rekord för längsta värmebölja, medan man kokade under en långvarig värmekupol.