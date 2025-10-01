Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"

Eva Halvarsson, vd på andra AP-fonden. Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en “takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri.

När regeringen i januari meddelade att Göteborgsbaserade AP6 skulle slås samman med AP2, kommenterade Halvarsson försiktigt att fonden skulle “göra sitt bästa för att införliva AP6:s verksamhet”.

ANNONS

Men internt var tonen helt annorlunda. I ett möte med de anställda runt samma tid slog hon fast att AP2 låg “i vinnarhålet”, skriver Di.

Läs även:
Miljarderna är borta: AP-fondens Northvolt-fiasko granskas. E55

“Det här är ingen ‘merger of equals’. Det här är en ‘takeover'”, sa hon, och tillade: “Jag kommer nog inte säga det om media ringer och frågar.

Eskalerande konflikt mellan AP2 och AP6

Sammanslagningen, som skulle vara klar vid årsskiftet, har utvecklats till en konflikt som eskalerat kraftigt. Vissa menar att AP2 försöker radera ut den mindre specialfonden AP6 och dess kompetens. I april larmade AP6:s vd Katarina Staaf om svårigheter att behålla kompetens på grund av oro bland personalen.

Efter riksdagens beslut i maj fick samtliga anställda vid AP6 besked om uppsägning lagom till midsommar, skrev Di. AP2 planerar bara att rekrytera två riskkapitalförvaltare, betydligt färre än AP6:s femtontal.

Missa inte:
AP-fondernas maktkamp om dina pensionsmiljarder. Realtid

ANNONS

En av striderna handlar om AP6:s 81 miljarder kronor. AP2 vill placera 48 miljarder i en avvecklingsportfölj medan AP6 bara accepterar 12 miljarder. AP6 har beräknat att pensionssparare kan förlora upp till 70 miljarder kronor på tio år om AP2:s strategi genomförs.

Ironiskt nog är AP2 den buffertfond som presterat sämst på ett, fem och tio års sikt, medan AP6 gått klart bäst med positiva siffror 13 år i rad.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Politiskt motiverade beslut

I den läckta videon uttrycker Halvarsson förvåning över att både AP1 och AP6 skulle bort. I videon antyder hon även att finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) ville sätta avtryck.

“Nu kan de visa Anders Borg, Erik Thedéen och Peter Norman att titta här, vad vi lyckas med”.

Läs även:
Rättsligt efterspel hotar AP-fondernas fusion. Dagens PS

Halvarsson beskrev också regeringens särskilda utredare Eva-Lena Norgren som en person med begränsad makt. Enligt hennes resonemang var utredarens verkliga syfte att skydda regeringen från kritik om processen skulle gå snett.

“Om det går åt skogen så kommer regeringen att få kritik. Därför är det lika bra att vi tillsätter en utredare”, sa hon under mötet.

När Di frågar Eva Halvarsson om uttalandet, säger hon sig inte minnas det. 

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Andra AP-fondenAP-fonderna
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS