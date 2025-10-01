Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra.
AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"
Mest läst i kategorin
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en “takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri.
När regeringen i januari meddelade att Göteborgsbaserade AP6 skulle slås samman med AP2, kommenterade Halvarsson försiktigt att fonden skulle “göra sitt bästa för att införliva AP6:s verksamhet”.
Men internt var tonen helt annorlunda. I ett möte med de anställda runt samma tid slog hon fast att AP2 låg “i vinnarhålet”, skriver Di.
Läs även:
Miljarderna är borta: AP-fondens Northvolt-fiasko granskas. E55
“Det här är ingen ‘merger of equals’. Det här är en ‘takeover'”, sa hon, och tillade: “Jag kommer nog inte säga det om media ringer och frågar.
Eskalerande konflikt mellan AP2 och AP6
Sammanslagningen, som skulle vara klar vid årsskiftet, har utvecklats till en konflikt som eskalerat kraftigt. Vissa menar att AP2 försöker radera ut den mindre specialfonden AP6 och dess kompetens. I april larmade AP6:s vd Katarina Staaf om svårigheter att behålla kompetens på grund av oro bland personalen.
Efter riksdagens beslut i maj fick samtliga anställda vid AP6 besked om uppsägning lagom till midsommar, skrev Di. AP2 planerar bara att rekrytera två riskkapitalförvaltare, betydligt färre än AP6:s femtontal.
Missa inte:
AP-fondernas maktkamp om dina pensionsmiljarder. Realtid
En av striderna handlar om AP6:s 81 miljarder kronor. AP2 vill placera 48 miljarder i en avvecklingsportfölj medan AP6 bara accepterar 12 miljarder. AP6 har beräknat att pensionssparare kan förlora upp till 70 miljarder kronor på tio år om AP2:s strategi genomförs.
Ironiskt nog är AP2 den buffertfond som presterat sämst på ett, fem och tio års sikt, medan AP6 gått klart bäst med positiva siffror 13 år i rad.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Politiskt motiverade beslut
I den läckta videon uttrycker Halvarsson förvåning över att både AP1 och AP6 skulle bort. I videon antyder hon även att finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) ville sätta avtryck.
“Nu kan de visa Anders Borg, Erik Thedéen och Peter Norman att titta här, vad vi lyckas med”.
Läs även:
Rättsligt efterspel hotar AP-fondernas fusion. Dagens PS
Halvarsson beskrev också regeringens särskilda utredare Eva-Lena Norgren som en person med begränsad makt. Enligt hennes resonemang var utredarens verkliga syfte att skydda regeringen från kritik om processen skulle gå snett.
“Om det går åt skogen så kommer regeringen att få kritik. Därför är det lika bra att vi tillsätter en utredare”, sa hon under mötet.
När Di frågar Eva Halvarsson om uttalandet, säger hon sig inte minnas det.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar
Europas ledare har samlats för att diskutera säkerhetsfrågor tillsammans. Åsikterna går isår om framförallt byggandet av en "drönarmur" samt vad som ska göras med beslagtagna ryska tillgångar. Ett stort möte mellan europeiska ledare har inletts i Köpenhamn för att diskutera säkerhetsfrågor efter att flera länder fått sina luftutrymmen kränkta. Däribland Danmark som sett sina flygplatser …
AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"
Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra. Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en "takeover" – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri. När regeringen i januari meddelade …
USA:s politiska kaos triggar guldrush
Politiska kriser gynnar priset på guld. USA:s shutdown är inget undantag och nu rusar priset återigen. Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering. Spotpriset för guld handlades vid 3 …
Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe?
Traditionell mat men i ny form. Ett av elementen i framtidens mattraditioner, i vart fall när vi skådar spåkulan hos Ica Växa. Sju av tio svenskar anser att det finns starka mattraditioner i Sverige, enligt en undersökning Ica låtit Verian göra. Det må vara hur det vill med det korrekta i det, men samtidigt pågår …
Maten du behöver mer av som senior
Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget. Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt. ”Faktum är att så gott som alla får i sig …