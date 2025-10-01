AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"

Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en “takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri.

När regeringen i januari meddelade att Göteborgsbaserade AP6 skulle slås samman med AP2, kommenterade Halvarsson försiktigt att fonden skulle “göra sitt bästa för att införliva AP6:s verksamhet”.

Men internt var tonen helt annorlunda. I ett möte med de anställda runt samma tid slog hon fast att AP2 låg “i vinnarhålet”, skriver Di.

“Det här är ingen ‘merger of equals’. Det här är en ‘takeover'”, sa hon, och tillade: “Jag kommer nog inte säga det om media ringer och frågar.

Eskalerande konflikt mellan AP2 och AP6

Sammanslagningen, som skulle vara klar vid årsskiftet, har utvecklats till en konflikt som eskalerat kraftigt. Vissa menar att AP2 försöker radera ut den mindre specialfonden AP6 och dess kompetens. I april larmade AP6:s vd Katarina Staaf om svårigheter att behålla kompetens på grund av oro bland personalen.

Efter riksdagens beslut i maj fick samtliga anställda vid AP6 besked om uppsägning lagom till midsommar, skrev Di. AP2 planerar bara att rekrytera två riskkapitalförvaltare, betydligt färre än AP6:s femtontal.

En av striderna handlar om AP6:s 81 miljarder kronor. AP2 vill placera 48 miljarder i en avvecklingsportfölj medan AP6 bara accepterar 12 miljarder. AP6 har beräknat att pensionssparare kan förlora upp till 70 miljarder kronor på tio år om AP2:s strategi genomförs.

Ironiskt nog är AP2 den buffertfond som presterat sämst på ett, fem och tio års sikt, medan AP6 gått klart bäst med positiva siffror 13 år i rad.