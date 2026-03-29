Det stormar på världens finansmarknader och riskkapitaljätten EQT har inte skonats. Men mitt i raset ser bolagets vd Per Franzén en unik möjlighet att flytta fram positionerna.
EQT:s vd: Giftig marknad banar väg för jätteaffärer
Den nuvarande miljön beskrivs som närmast giftig för mindre aktörer, något som den svenska jätten planerar att utnyttja till max.
Den senaste tidens turbulens på börsen har slagit hårt mot riskkapitalbolag med stor exponering mot mjukvarusektorn. EQT-aktien har pressats hårt i spåren av en bredare teknikfrossa, men för den som leder ett av världens största private equity-bolag är krisen inte bara en utmaning utan också en katalysator för tillväxt.
Per Franzén tecknar en bild av en bransch som står inför en brutal utrensning. Han pekar på att det i dag finns över 15 000 riskkapitalbolag globalt, men att en förkrossande majoritet av dessa kommer att få det mycket svårt att överleva i det nya ekonomiska klimatet.
En marknad för de stora spelarna
Enligt Franzén, som uttalar sig under ett framträdande i London, skriver EFN, har endast omkring en tredjedel av dessa bolag lyckats resa nytt kapital under de senaste sju åren. Han varnar för att vi står inför en våg av zombieföretag, firmor som varken kan göra nya investeringar eller locka till sig de bästa talangerna. För EQT (börskurs) innebär detta ett dukat bord.
”Det finns åtminstone 15 000 Private Market-firmor där ute. Men bara 5 000 av dem har kunnat ta in kapital till en ny fond under de senaste cykeln, alltså de senaste sex eller sju åren”, säger EQT-chefen, enligt Handelsbankens ekonomikanal.
Det skiljer agnarna från vetet
Den giftiga miljön, präglad av osäkerhet och svårigheter att resa kapital, fungerar som ett filter som skiljer agnarna från vetet. Per Franzén betonar att skala kommer att spela en helt avgörande roll framöver. Han spår att så få som 50 till 100 globala bolag kommer att kontrollera uppemot 90 procent av allt kapitalflöde på den privata marknaden i nästa cykel.
Strategin framåt är tydlig – EQT ska växa genom att svälja sina mindre rivaler. Att konsolidera marknaden är nu en av vd:ns absolut viktigaste uppgifter. Genom att använda sin storlek och sitt starka varumärke kan bolaget plocka upp tillgångar och kompetens från konkurrenter som tappat fotfästet.
AI som nästa stora megatrend
Trots att AI-oro varit en av faktorerna bakom EQT:s senaste kursfall ser Franzén tekniken som vår generations största megatrend. Han är övertygad om att artificiell intelligens kommer att omdefiniera hela sektorer, och EQT positionerar sig redan för att rida på vågen.
Bolaget ser stora möjligheter i de kringliggande branscher som krävs för att driva AI-revolutionen, såsom datacenter och energiförsörjning. Genom att kombinera sin finansiella styrka med djup sektorkompetens hoppas EQT kunna navigera genom den nuvarande marknadsoron och komma ut som en ännu starkare global ledare.
Stora elefanterna tror på EQT
Investerarna har visat tecken på att hålla med om den långsiktiga potentialen. Trots det kortsiktiga raset har tunga ägare som Investor (familjen Walleberg) och medlemmar av familjen Rausing nyligen ökat sina innehav i bolaget. Det är en tydlig signal om att de tror på Franzéns vision om att orostider är den bästa tiden för expansion.
Budskapet från London är glasklart. Marknaden må vara tuff, men för den som har storlek, kapital och is i magen är det nu de stora affärerna görs. För EQT handlar det inte om att överleva stormen, utan om att äga den.
