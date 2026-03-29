EQT:s vd: Giftig marknad banar väg för jätteaffärer

Per Franzén tecknar en bild av en bransch som står inför en brutal utrensning. Han pekar på att det i dag finns över 15 000 riskkapitalbolag globalt, men att en förkrossande majoritet av dessa kommer att få det mycket svårt att överleva i det nya ekonomiska klimatet.

En marknad för de stora spelarna

Enligt Franzén, som uttalar sig under ett framträdande i London, skriver EFN, har endast omkring en tredjedel av dessa bolag lyckats resa nytt kapital under de senaste sju åren. Han varnar för att vi står inför en våg av zombieföretag, firmor som varken kan göra nya investeringar eller locka till sig de bästa talangerna. För EQT (börskurs) innebär detta ett dukat bord.

”Det finns åtminstone 15 000 Private Market-firmor där ute. Men bara 5 000 av dem har kunnat ta in kapital till en ny fond under de senaste cykeln, alltså de senaste sex eller sju åren”, säger EQT-chefen, enligt Handelsbankens ekonomikanal.

Det skiljer agnarna från vetet

Den giftiga miljön, präglad av osäkerhet och svårigheter att resa kapital, fungerar som ett filter som skiljer agnarna från vetet. Per Franzén betonar att skala kommer att spela en helt avgörande roll framöver. Han spår att så få som 50 till 100 globala bolag kommer att kontrollera uppemot 90 procent av allt kapitalflöde på den privata marknaden i nästa cykel.

Strategin framåt är tydlig – EQT ska växa genom att svälja sina mindre rivaler. Att konsolidera marknaden är nu en av vd:ns absolut viktigaste uppgifter. Genom att använda sin storlek och sitt starka varumärke kan bolaget plocka upp tillgångar och kompetens från konkurrenter som tappat fotfästet.

