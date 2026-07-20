Sex miljarder i böter till e-handelssajt som sålde farliga leksaker

Fanns inte tillräckliga resurser

EU-kommissionen anser att AliExpress inte gjort tillräckliga riskbedömningar eller infört tillräckligt effektiva rutiner för att upptäcka och ta bort otillåtna produkter.

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Enligt utredningen saknade bolaget också tillräckliga resurser för att granska misstänkta produkter, vilket innebar att moderatorer i vissa fall bara hade några sekunder på sig att avgöra om en vara bröt mot reglerna.

Kommissionen bedömer även att plattformens rekommendations- och annonssystem bidrog till att öka spridningen av olagliga produkter.

Samtidigt ansågs företagets kontrollsystem vara lätta att kringgå genom att säljare placerade produkter i fel kategorier.

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Riskerar ytterligare sanktioner

Utredningen mot AliExpress inleddes i mars 2024. Flera delar av ärendet avslutades redan i juni 2025 efter att bolaget gjort åtaganden om att förbättra bland annat transparensen kring annonsering och rekommendationssystem.

Det nya beslutet gäller däremot de brister som enligt kommissionen kvarstod åtminstone fram till juni 2025.

AliExpress har nu till den 20 oktober på sig att presentera en handlingsplan för hur problemen ska åtgärdas. Om bolaget inte lever upp till kraven riskerar det ytterligare sanktioner.

AliExpress uppger att bolaget anser att böterna är oproportionerliga.

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Företaget framhåller att det har investerat betydande resurser i riskhantering, produktsäkerhet och konsumentskydd samt överväger vilka rättsliga åtgärder som kan bli aktuella.

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