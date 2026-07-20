AliExpress tog emot många beställningar från Europa. Men en del varor var inte tillräckligt noggrant kontrollerade, och nu straffas bolaget av EU.
Sex miljarder i böter till e-handelssajt som sålde farliga leksaker
EU-kommissionen bötfäller den kinesiska e-handelsplattformen AliExpress med 550 miljoner euro, eller runt sex miljarder kronor.
Anledningen är att bolaget har misslyckats med att stoppa försäljningen av olagliga och farliga produkter.
Bötesbeloppet är det högsta som hittills har utdömts enligt EU-lagen om digitala tjänster, Digital Services Act (DSA).
Ställer krav på plattformarna
Enligt kommissionens utredning har plattformen under en längre tid låtit förfalskade varor, osäkra leksaker och farliga kosmetikaprodukter finnas kvar till försäljning, skriver Politico.
Produkterna ska dessutom i vissa fall ha fortsatt att rekommenderas och marknadsföras trots att de redan anses inte uppfylla EU:s säkerhetskrav.
AliExpress, som ägs av den kinesiska teknikjätten Alibaba, omfattas av DSA:s särskilda regler för mycket stora internetplattformar.
Regelverket kräver att företagen identifierar och begränsar riskerna med olagligt innehåll och olagliga produkter på sina tjänster.
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Fanns inte tillräckliga resurser
EU-kommissionen anser att AliExpress inte gjort tillräckliga riskbedömningar eller infört tillräckligt effektiva rutiner för att upptäcka och ta bort otillåtna produkter.
Enligt utredningen saknade bolaget också tillräckliga resurser för att granska misstänkta produkter, vilket innebar att moderatorer i vissa fall bara hade några sekunder på sig att avgöra om en vara bröt mot reglerna.
Kommissionen bedömer även att plattformens rekommendations- och annonssystem bidrog till att öka spridningen av olagliga produkter.
Samtidigt ansågs företagets kontrollsystem vara lätta att kringgå genom att säljare placerade produkter i fel kategorier.
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Riskerar ytterligare sanktioner
Utredningen mot AliExpress inleddes i mars 2024. Flera delar av ärendet avslutades redan i juni 2025 efter att bolaget gjort åtaganden om att förbättra bland annat transparensen kring annonsering och rekommendationssystem.
Det nya beslutet gäller däremot de brister som enligt kommissionen kvarstod åtminstone fram till juni 2025.
AliExpress har nu till den 20 oktober på sig att presentera en handlingsplan för hur problemen ska åtgärdas. Om bolaget inte lever upp till kraven riskerar det ytterligare sanktioner.
AliExpress uppger att bolaget anser att böterna är oproportionerliga.
Företaget framhåller att det har investerat betydande resurser i riskhantering, produktsäkerhet och konsumentskydd samt överväger vilka rättsliga åtgärder som kan bli aktuella.
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