Michael Burry: "Netflix gör mjölk – Disney gör vin"

Långlivade varumärken hos Disney

Enligt Burry består Disneys styrka i långlivade varumärken som Star Wars, Toy Story, Frost och Marvel-filmerna, vilka fortsätter att locka nya generationer och kan exploateras genom filmer, tv-serier, nöjesparker, kryssningar och produkter.

Netflix, däremot, har visserligen skapat stora succéer som Stranger Things och Squid Game, men enligt Burry saknar bolaget i stor utsträckning innehåll med samma långsiktiga attraktionskraft.

Han drev tills förra året en hedgefond, men fokuserar nu på att skriva om sina investeringar på Substack.

Allt mer konkurrensutsatt

Burry menar att han ofta tillämpar ett ”evergreen-test” på Netflix – frågan om bolagets serier och filmer är sådana som publiken vill återvända till om och om igen, även över generationsgränser. Han pekar också på att den stora framgången för serien Suits på Netflix främst gynnade seriens skapare snarare än streamingplattformen själv.

Burry beskriver Netflix som en aktör på en allt mer konkurrensutsatt streamingmarknad. Han anser inte att aktien framstår som ett självklart fynd trots den kraftiga kursnedgången från fjolårets toppnivåer. Enligt honom har ökad konkurrens gjort det svårare för Netflix att öka antalet abonnenter och upprätthålla lönsamheten.

”Disney och Pixar – de skapar innehåll som håller över tid. Även Warner Bros. med Harry Potter och några till”, skriver han.

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