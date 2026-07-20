Att belåna sig för att investera är något som brukar avrådas småsparare. Men i USA har en boom skett när en ny typ av produkt har lanserats.
Småsparare strömmar till "kryptons farligaste produkt"
Amerikanska privatinvesterare har på kort tid börjat strömma till så kallade eviga terminskontrakt, eller perpetual futures.
De har blivit omåttligt populära efter att amerikanska myndigheter tidigare i år öppnade för handel med produkten på den inhemska marknaden.
Utvecklingen väcker oro bland konsumentförespråkare och marknadsexperter, som varnar för ökade risker för både investerare och det finansiella systemet.
Handlas dygnet runt
Perpetual futures skiljer sig från traditionella terminskontrakt genom att de saknar slutdatum och inte innebär någon fysisk leverans av en tillgång, skriver Financial Times.
Investerare spekulerar enbart i om priset på exempelvis bitcoin ska stiga eller falla. Produkterna handlas dygnet runt årets alla dagar och kan kombineras med mycket hög belåning, vilket gör det möjligt att ta stora positioner med ett begränsat kapital.
Efter flera år av rättsliga tvister med utländska kryptobörser godkände amerikanska myndigheter i maj att ett fåtal inhemska aktörer, däribland Kalshi och Coinbase, fick erbjuda produkten.
Beslutet ses som en del av president Donald Trumps mer positiva hållning till finansiell innovation och kryptomarknaden.
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Stort intresse hittills
Intresset har varit stort. Kalshi uppger att handeln i bolagets perpetual futures nådde en omsättning på en miljard dollar mindre än en vecka efter lanseringen, vilket gjorde produkten till företagets snabbast växande hittills.
Marknaden för kryptobaserade perpetual futures har vuxit snabbt globalt.
Enligt Bank of America uppgick handelsvolymen till omkring 90 biljoner dollar under 2025, en tredubbling jämfört med året innan.
Samtidigt varnar kritiker för att produkterna kan förstärka marknadsrörelser vid perioder av stress.
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Förmånligare skatteregler
Till skillnad från traditionell terminshandel sker tvångslikvideringar automatiskt när en investerares säkerheter faller under en viss nivå.
Avsaknaden av marginalkrav med tidsfrist riskerar enligt bedömare att skapa kedjereaktioner där fallande priser leder till fler tvångsförsäljningar, vilket i sin tur pressar marknaden ytterligare.
Beslutet att klassificera perpetual futures som terminskontrakt i stället för swappar har också blivit föremål för kritik.
Terminskontrakt omfattas av mindre omfattande reglering, gynnas av förmånligare skattebehandling och kräver generellt lägre säkerheter.
Flera experter beskriver produkten som en av de mest riskfyllda inom kryptomarknaden, särskilt för småsparare.
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