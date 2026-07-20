Småsparare strömmar till "kryptons farligaste produkt"

Utvecklingen väcker oro bland konsumentförespråkare och marknadsexperter, som varnar för ökade risker för både investerare och det finansiella systemet.

Handlas dygnet runt

Perpetual futures skiljer sig från traditionella terminskontrakt genom att de saknar slutdatum och inte innebär någon fysisk leverans av en tillgång, skriver Financial Times.

Investerare spekulerar enbart i om priset på exempelvis bitcoin ska stiga eller falla. Produkterna handlas dygnet runt årets alla dagar och kan kombineras med mycket hög belåning, vilket gör det möjligt att ta stora positioner med ett begränsat kapital.

Efter flera år av rättsliga tvister med utländska kryptobörser godkände amerikanska myndigheter i maj att ett fåtal inhemska aktörer, däribland Kalshi och Coinbase, fick erbjuda produkten.

Beslutet ses som en del av president Donald Trumps mer positiva hållning till finansiell innovation och kryptomarknaden.

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