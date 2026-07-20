Chipjätten bygger jättefabriker – men varnar för att det inte räcker

Viktig intäktskälla

För att öka kapaciteten ställer TSMC om delar av produktionen från 5-nanometersteknik till mer avancerad 3-nanometersteknik.

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Samtidigt väntas den nya 2-nanometersprocessen bli en allt viktigare intäktskälla efter att ha genererat sina första intäkter under det andra kvartalet.

Den amerikanska satsningen omfattar både nya fabriker för halvledartillverkning och anläggningar för avancerad paketering av kretsar.

Den första fabriken i Arizona, som använder 4-nanometersteknik, är redan i drift och produktionen väntas öka under de kommande kvartalen.

Trots expansionen betonar TSMC att den mest avancerade tekniken även fortsättningsvis ska utvecklas och tas i produktion först i Taiwan.

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Dyrare att bygga fabriker i USA

Under de närmaste åren planerar bolaget att bygga 13 nya fabriker för avancerad halvledartillverkning på ön.

Strategin ses som en del av Taiwans så kallade ”kiselssköld”, där landets ledande ställning inom halvledare anses stärka dess geopolitiska betydelse.

Den snabba utbyggnaden innebär samtidigt betydande kostnader. Enligt TSMC är det fyra till fem gånger dyrare att bygga fabriker i USA än i Taiwan, något som bedöms kunna pressa lönsamheten på kort sikt.

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Flera analytiker menar också att bolaget började expandera produktionskapaciteten relativt sent, vilket kan ha gjort att konkurrenter tagit delar av den snabbt växande AI-efterfrågan.

TSMC medger samtidigt att bolaget inte kommer att kunna möta hela marknadens behov under de närmaste åren, trots de omfattande investeringarna.

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