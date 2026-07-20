Chipjätten bygger jättefabriker – men varnar för att det inte räcker

Det krävs stora investeringar för att möta efterfrågan på AI-utrustning. Det menar TSMC som har tillkännagivit enorma satsningar.
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Taiwanesiska halvledarjätten TSMC planerar nu rekordstora investeringar i både Taiwan och USA för att möta den växande efterfrågan på AI-kretsar.
Men bolaget varnar också för att produktionskapaciteten fortfarande inte räcker för att möta kundernas behov under de kommande åren.
Tros vara i ytterligare flera år
I samband med kvartalsrapporten meddelade bolaget att investeringarna i den amerikanska delstaten Arizona utökas med ytterligare 100 miljarder dollar, skriver norska Dagens Næringsliv.
Därmed uppgår den totala investeringsramen i USA till 265 miljarder dollar, vilket enligt bolaget är den största utländska direktinvesteringen i USA historia.
TSMC tillverkar avancerade halvledare åt flera av världens största teknikbolag, däribland Nvidia, Apple, AMD, Broadcom och Tesla.
Bolaget uppger att efterfrågan på AI-kretsar bedöms vara strukturell och väntas fortsätta under flera år.
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Viktig intäktskälla
För att öka kapaciteten ställer TSMC om delar av produktionen från 5-nanometersteknik till mer avancerad 3-nanometersteknik.
Samtidigt väntas den nya 2-nanometersprocessen bli en allt viktigare intäktskälla efter att ha genererat sina första intäkter under det andra kvartalet.
Den amerikanska satsningen omfattar både nya fabriker för halvledartillverkning och anläggningar för avancerad paketering av kretsar.
Den första fabriken i Arizona, som använder 4-nanometersteknik, är redan i drift och produktionen väntas öka under de kommande kvartalen.
Trots expansionen betonar TSMC att den mest avancerade tekniken även fortsättningsvis ska utvecklas och tas i produktion först i Taiwan.
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Dyrare att bygga fabriker i USA
Under de närmaste åren planerar bolaget att bygga 13 nya fabriker för avancerad halvledartillverkning på ön.
Strategin ses som en del av Taiwans så kallade ”kiselssköld”, där landets ledande ställning inom halvledare anses stärka dess geopolitiska betydelse.
Den snabba utbyggnaden innebär samtidigt betydande kostnader. Enligt TSMC är det fyra till fem gånger dyrare att bygga fabriker i USA än i Taiwan, något som bedöms kunna pressa lönsamheten på kort sikt.
Flera analytiker menar också att bolaget började expandera produktionskapaciteten relativt sent, vilket kan ha gjort att konkurrenter tagit delar av den snabbt växande AI-efterfrågan.
TSMC medger samtidigt att bolaget inte kommer att kunna möta hela marknadens behov under de närmaste åren, trots de omfattande investeringarna.
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