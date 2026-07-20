Priskartell inom byggkemikalier utreds

Branschbjässen Sika från Schweiz är ett av de misstänkta företagen. Sikas aktie faller 3,1 procent till den lägsta nivån på flera månader efter beskedet.

EU-kommissionen har inlett en utredning av en misstänkt priskartell bland företag som producerar kemikalier till byggmaterial.

Branschbjässen Sika från Schweiz är ett av de misstänkta företagen. Sikas aktie faller 3,1 procent till den lägsta nivån på flera månader efter beskedet.