Priskartell inom byggkemikalier utreds
EU-kommissionen har inlett en utredning av en misstänkt priskartell bland företag som producerar kemikalier till byggmaterial.
Branschbjässen Sika från Schweiz är ett av de misstänkta företagen. Sikas aktie faller 3,1 procent till den lägsta nivån på flera månader efter beskedet.
I kartellen misstänks även bolag som Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC-Bauchemie Müller, TAM, Liesen och Remei ha ingått.
Företagen riskerar böter på 10 procent av de årliga intäkterna om utredningen visar att de är skyldiga till att ha agerat i samverkan när det gäller prissättning.