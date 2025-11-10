Dagens PS
Börs & Finans

Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”

Företagsledaren Jacob Wallenberg ser en förbättring i Sverige.
Företagsledaren Jacob Wallenberg ser en förbättring i Sverige. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En som som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg.

En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider.

“Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en starkare utveckling”, säger han till Di.

“Och när jag tittar på företagen, så ser jag på det stora hela att det går åt rätt håll.”

Riskerar att halka efter

Sverige och Europa riskerar fortfarande att halka efter jättar som USA, Kina och Indien menar han, och därför är det viktigt att fortsätta att investera och lätta på regelverken inom bolagen och “vi måste hela tiden förhålla oss till det faktum att vi är beroende av handel med resten av världen och värna samarbetet i Norden och EU”.

Tydlig förbättring för Sverige

Sveriges ekonomiska utveckling var fortsatt svag under det första halvåret men den trenden förändrades under sommaren och under hösten är det mer optimism som gäller på ett betydligt bredare plan, enligt Ekonomifakta.

EU planerar att komma med en gemensam plan gällande USA-tullarna, samtidigt som den svenska regeringen har beslutat om ett reformutrymme på 80 miljarder kronor, vilket är över den dubbla summan vad reformutrymmen brukar ligga på.

Hushållen är positiva

Det sker samtidigt som hushållens syn på både den egna ekonomin och Sveriges finansiella situation nu är betydligt ljusare än tidigare.

Tillväxten väntas fortsätta in i 2026 och 2027 bedöms svensk ekonomi vara nära balans enligt Regeringskansliet.

Sveriges tillväxt ska öka
Sveriges tillväxt går mot ljusare tider. 2026 väntas svensk ekonomi växa nästa dubbelt så snabbt som den genomsnittliga tillväxten i EU. (Bild: Canva)

Arbetslösheten kommer gå ner

Arbetslösheten är dock fortsatt hög i Sverige, men även där kommer det bli ljusare framöver där sysselsättningen enligt regeringen lär öka under hela 2026.

“Många känner en oro inför världsläget och det tynger svensk ekonomi. Men Sverige har i grunden goda ekonomiska förutsättningar, med starka offentliga finanser, hög produktivitet och innovativa företag”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

“För att ekonomin ska komma i gång är det viktigt att alla i Sverige kan börja känna framtidstro och optimism igen”, säger hon.

För att par år sedan var Jacob Wallenberg inte särskilt munter över Sveriges utsikter, en bild som nu har ändrats markant.

”Vi har haft en lång period av inte speciellt stark ekonomisk utveckling i förhållande till omvärlden, men jag upplever en tydlig förbättring nu.”

