Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En som som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg.
Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”
Mest läst i kategorin
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Elon Musk får ny jättelön – med ett förbehåll
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Det krävs dock först att han gör Tesla till världens största företag. Han var redan god för runt 500 miljarder dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person ännu rikare, enligt …
Sveriges förbjudna metall gör comeback
För vissa är det ett historiskt steg mot oberoende och en blomstrande industri. För andra ett angrepp på naturen och demokratin. Det går framåt för den svenska gruvindustrin. Nya etableringar, politisk medvind och stark utveckling för råvarupriser har lagt grunden till en svensk gruvboom. Det senaste framsteget för gruvorna är såklart riksdagens beslut att riva …
Här är de bästa investeringarna de kommande 25 åren
AI, råvaror, försvar och tillväxtmarknader i Asien toppar framtidens investeringar om man får tro åtta erfarna experter. De blickar fram mot år 2050 och pekar ut både gamla giganter och nya uppstickare som kan dominera nästa kvartsekel. Tänk om du bara fick välja en investering att behålla i 25 år. Vad skulle det bli? Det …
"Undvik aktien": Säljråd för kurskollapsaren
”Det finns inget som lockar eller antyder stordåd den närmaste framtiden”, skriver Privata Affärer om en aktie som tidigare har lönat sig att chansa på. Men nu faller orderingången, rörelseresultatet är rött och ovanpå det har vd valt att sluta. Läs även: Lotta Faxén inför fond-comebacken: ”Här letar jag aktier nu” – Dagens PS Aktien …
En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider.
“Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en starkare utveckling”, säger han till Di.
“Och när jag tittar på företagen, så ser jag på det stora hela att det går åt rätt håll.”
Riskerar att halka efter
Sverige och Europa riskerar fortfarande att halka efter jättar som USA, Kina och Indien menar han, och därför är det viktigt att fortsätta att investera och lätta på regelverken inom bolagen och “vi måste hela tiden förhålla oss till det faktum att vi är beroende av handel med resten av världen och värna samarbetet i Norden och EU”.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Tydlig förbättring för Sverige
Sveriges ekonomiska utveckling var fortsatt svag under det första halvåret men den trenden förändrades under sommaren och under hösten är det mer optimism som gäller på ett betydligt bredare plan, enligt Ekonomifakta.
EU planerar att komma med en gemensam plan gällande USA-tullarna, samtidigt som den svenska regeringen har beslutat om ett reformutrymme på 80 miljarder kronor, vilket är över den dubbla summan vad reformutrymmen brukar ligga på.
Hushållen är positiva
Det sker samtidigt som hushållens syn på både den egna ekonomin och Sveriges finansiella situation nu är betydligt ljusare än tidigare.
Tillväxten väntas fortsätta in i 2026 och 2027 bedöms svensk ekonomi vara nära balans enligt Regeringskansliet.
Arbetslösheten kommer gå ner
Arbetslösheten är dock fortsatt hög i Sverige, men även där kommer det bli ljusare framöver där sysselsättningen enligt regeringen lär öka under hela 2026.
“Många känner en oro inför världsläget och det tynger svensk ekonomi. Men Sverige har i grunden goda ekonomiska förutsättningar, med starka offentliga finanser, hög produktivitet och innovativa företag”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
“För att ekonomin ska komma i gång är det viktigt att alla i Sverige kan börja känna framtidstro och optimism igen”, säger hon.
För att par år sedan var Jacob Wallenberg inte särskilt munter över Sveriges utsikter, en bild som nu har ändrats markant.
”Vi har haft en lång period av inte speciellt stark ekonomisk utveckling i förhållande till omvärlden, men jag upplever en tydlig förbättring nu.”
Läs även:
Riksbankens besked om räntan: “Ekonomin återhämtar sig”. Dagens PS
Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten. Dagens PS
Senaste nytt
Nätjättar – farliga prylar säljs öppet till svenska konsumenter
Varor som levereras direkt via så kallad “dropshipping”. Ibland rör det sig dock om farliga prylar från nätjättar som Temu som alltså säljs helt öppet till svenska konsumenter utan kontroll. Priserna är i många fall långt under konkurrenternas. Varor skickas via "dropshipping” Kunder kan via nätjättar som Temu och Shein beställa varor via "dropshipping” där …
Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”
Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En som som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg. En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider. "Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en …
Marsresa försenad – Jeff Bezos raket fick problem
Jeff Bezos raket New Glenn skulle ha påbörjat en ny Marsresa på söndagen. På grund av dåligt väder ställdes dock uppskjutningen in, men raketen kan göra ett nytt försök på måndagen. Amazongrundaren Jeff Bezos har tävlat om herraväldet i rymden ett bra tag nu, men det är fortfarande Elon Musk som leder i det racet. …
Studie: Permanent skydd mot högt kolesterol – "dröm gått i uppfyllelse"
En ny studie visar att en enkel genbehandling kan ge ett permanent skydd mot högt kolesterol. Det kan i sin tur minska hjärtsjukdom, den största globala dödsorsaken. Den nya studien publicerades i New England Journal of Medicine under lördagen. Läkare vill sänka kolesterol Genom en genbehandling kan läkare permanent sänka farligt högt kolesterol, och därmed …
Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen
De börshandlade fonderna har länge varit synonymt med passiv indexförvaltning. Nu växer en ny generation fram i aktiva ETF:er, som lovar att kombinera det bästa av två världar. Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer. Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats …