Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Tydlig förbättring för Sverige

Sveriges ekonomiska utveckling var fortsatt svag under det första halvåret men den trenden förändrades under sommaren och under hösten är det mer optimism som gäller på ett betydligt bredare plan, enligt Ekonomifakta.

EU planerar att komma med en gemensam plan gällande USA-tullarna, samtidigt som den svenska regeringen har beslutat om ett reformutrymme på 80 miljarder kronor, vilket är över den dubbla summan vad reformutrymmen brukar ligga på.

Hushållen är positiva

Det sker samtidigt som hushållens syn på både den egna ekonomin och Sveriges finansiella situation nu är betydligt ljusare än tidigare.

Tillväxten väntas fortsätta in i 2026 och 2027 bedöms svensk ekonomi vara nära balans enligt Regeringskansliet.

Sveriges tillväxt går mot ljusare tider. 2026 väntas svensk ekonomi växa nästa dubbelt så snabbt som den genomsnittliga tillväxten i EU. (Bild: Canva)

Arbetslösheten kommer gå ner

Arbetslösheten är dock fortsatt hög i Sverige, men även där kommer det bli ljusare framöver där sysselsättningen enligt regeringen lär öka under hela 2026.

“Många känner en oro inför världsläget och det tynger svensk ekonomi. Men Sverige har i grunden goda ekonomiska förutsättningar, med starka offentliga finanser, hög produktivitet och innovativa företag”, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

“För att ekonomin ska komma i gång är det viktigt att alla i Sverige kan börja känna framtidstro och optimism igen”, säger hon.

För att par år sedan var Jacob Wallenberg inte särskilt munter över Sveriges utsikter, en bild som nu har ändrats markant.

”Vi har haft en lång period av inte speciellt stark ekonomisk utveckling i förhållande till omvärlden, men jag upplever en tydlig förbättring nu.”

