Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt, tre forskare som förklarar varför ekonomier växer, och vad som händer när de slutar göra det.

Mokyr visar hur Europas kulturrevolution på 1600- och 1700-talen lade grunden för den industriella revolutionen.

Vetenskap, nyfikenhet och fria idéer skapade ett ”ekosystem för framsteg”. Fram till dess var stagnation normaltillståndet.

Enligt Simon Wilson från MoneyWeek är lärdomen tydlig. Öppenhet, fri forskning och kunskapsspridning måste försvaras.

“Ekonomisk tillväxt är ett unikt fenomen, och vi tar den för given på egen risk”, skriver Wilson.

Läs även: Ekonomipristagaren: “Mörka moln” över Europa

Kreativ förstörelse eller stagnation

Aghion och Howitt belönades med ekonomipriset för sina modeller om “kreativ förstörelse”, idén att gamla strukturer måste bort för att ge plats åt nya.

ANNONS

Tillkännagivandet av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Innovation kräver konkurrens, disruption och mod. När regleringar och protektionism kväver idéflödet, stannar tillväxten menar nobelpristagarna.

Storbritannien är ett varnande exempel. Om landet hade matchat USA:s produktivitet sedan finanskrisen, skulle britter vara 8 000 pund rikare per person i dag, skriver Moneyweek.

För Europa och Sverige är budskapet detsamma. Försvara idéflödet, satsa på forskning och locka talanger.

Ekonomipriset: En väckarklocka för beslutsfattare

Philippe Aghion, en av årets pristagare, riktade nyligen en tydlig varning till europeiska ledare.

I en intervju citerad av Dagens PS säger han att kontinenten måste “vakna upp” inför de snabba förändringarna inom teknik och innovation.

Samtidigt påminner MoneyWeek om att ekonomisk tillväxt är ett unikt och bräckligt fenomen, som bara uppstår i samhällen där idéer får röra sig fritt och nya aktörer kan växa fram.

Budskapet till beslutsfattare är tydligt:

Europa, och Sverige, måste göra det enklare att innovera, investera och växa.

Att skydda gamla strukturer är inte längre ett alternativ.