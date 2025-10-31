Ekonomisk framgång är inget naturligt tillstånd. Den måste odlas, försvaras och drivas av samhällen som vågar tänka nytt. Det är kärnan i årets ekonomipris, och en tydlig påminnelse till Europas politiker.
Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten
Mest läst i kategorin
Svensk-norske miljardären i brottshärva
Han är god för drygt 9 miljarder kronor. Nu handlar det om en fastighetsaffär som har gett en häktning och brottsanklagelser. I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT). Han blev kvar i företaget, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna …
Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas
I flera stora länder, som Indien och Kina, väntas nya generiska varianter av viktminskningsläkemedel när patent löper ut i början av nästa år. Men svenskar får vänta några år till. En ny våg av viktminskningsläkemedel sprider sig snabbt över världen. Den främsta orsaken är det är att patenten på några av de mest efterfrågade preparaten …
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent. I efterhandeln så fortsatta aktien att stiga vilket fick bolaget att tillfälligt passera en magisk ny milstolpe som första bolag i världen. Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS “Viktigaste …
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Feds besked om räntan sänker kryptovalutor
Kryptovalutor som bitcoin och ethereum faller när USA:s centralbank Fed antyder att räntesänkningen nu kan vara den sista i år. Efter Fed-ordföranden Jerome Powells utspel på onsdagen, om att den nya räntesänkningen på 25 punkter, kan vara årets sista föll kryptomarknaden, rapporterar Fortune. Det amerikanska affärsmagasinet uppger att bitcoin sjunkit med 1,6 procent under senaste …
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt, tre forskare som förklarar varför ekonomier växer, och vad som händer när de slutar göra det.
Mokyr visar hur Europas kulturrevolution på 1600- och 1700-talen lade grunden för den industriella revolutionen.
Vetenskap, nyfikenhet och fria idéer skapade ett ”ekosystem för framsteg”. Fram till dess var stagnation normaltillståndet.
Enligt Simon Wilson från MoneyWeek är lärdomen tydlig. Öppenhet, fri forskning och kunskapsspridning måste försvaras.
“Ekonomisk tillväxt är ett unikt fenomen, och vi tar den för given på egen risk”, skriver Wilson.
Läs även: Ekonomipristagaren: “Mörka moln” över Europa
Kreativ förstörelse eller stagnation
Aghion och Howitt belönades med ekonomipriset för sina modeller om “kreativ förstörelse”, idén att gamla strukturer måste bort för att ge plats åt nya.
Innovation kräver konkurrens, disruption och mod. När regleringar och protektionism kväver idéflödet, stannar tillväxten menar nobelpristagarna.
Storbritannien är ett varnande exempel. Om landet hade matchat USA:s produktivitet sedan finanskrisen, skulle britter vara 8 000 pund rikare per person i dag, skriver Moneyweek.
För Europa och Sverige är budskapet detsamma. Försvara idéflödet, satsa på forskning och locka talanger.
Ekonomipriset: En väckarklocka för beslutsfattare
Philippe Aghion, en av årets pristagare, riktade nyligen en tydlig varning till europeiska ledare.
I en intervju citerad av Dagens PS säger han att kontinenten måste “vakna upp” inför de snabba förändringarna inom teknik och innovation.
Samtidigt påminner MoneyWeek om att ekonomisk tillväxt är ett unikt och bräckligt fenomen, som bara uppstår i samhällen där idéer får röra sig fritt och nya aktörer kan växa fram.
Budskapet till beslutsfattare är tydligt:
Europa, och Sverige, måste göra det enklare att innovera, investera och växa.
Att skydda gamla strukturer är inte längre ett alternativ.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Svensk sjukvård är inte redo för krig – och det angår oss alla
Om strömmen går, om internet slås ut, om skadade människor börjar strömma in till våra sjukhus – är vi redo? Svaret är nej. Endast tre av Sveriges 21 regioner klarar att ta emot ett stort antal skadade vid en krigssituation eller terrorattack. Det är ett misslyckande som angår oss alla, inte bara politiker och beslutsfattare. …
Wall Street hemsöks av Halloween – det sätter skräck
Bland de kusliga risker som ger Wall Street Halloween-rysningar nämns skyhöga värderingar och stigande skulder, berättar Bloomberg. Sju experter redogör för nyhetsbyrån vad som sätter skrämmer New York finanskvarter. Som bekant nosar aktievärderingarna på Wall Street på rekordnivåer, påeldad av AI-hysterin. Visserligen har handelsspänningarna mellan supermakterna USA och Kina nu lättat efter mötet i Asien …
Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten
Ekonomisk framgång är inget naturligt tillstånd. Den måste odlas, försvaras och drivas av samhällen som vågar tänka nytt. Det är kärnan i årets ekonomipris, och en tydlig påminnelse till Europas politiker. Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt, tre forskare som förklarar varför …
Ny klubb bara för galet rika – har sex medlemmar
Sex personer i världen ruvar på förmögenheter på minst 200 miljarder dollar, alltså 1 888 miljarder kronor med dagens växelkurs, och de ingår i ny klubb för extremrika. Business Insider (BI) berättar att den gamla klubben med medlemmar som hade minst 100 miljarder dollar i förmögenhet är passé. Nu är det minst 200 miljarder dollar …
Shein till Dagens PS: "Tar kritiken på allvar"
Köp inte leksaker från Temu och Shein, är budskapet i en stor internationell rapport om produktsäkerhet. Nu svarar Shein via Dagens PS. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland varnar för Temu och Shein. Efter att ha köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från de två plattformarna, konstaterar de att …