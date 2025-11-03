Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

"Wall Street missar nästa krasch"

Analytiker: Wall Street missar nästa krasch
Wall Street är fyllt av duktiga analytiker, men de kommer ändå att missa att förutse nästa krasch, menar WSJ. Hoppet är att hinna minimera förlusterna. (Foto: Seth Wenig/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

De bästa analytikerna kanske varnar för en börskrasch – men räkna inte med att de ska säga när den kommer. Ett tufft besked från Wall Street.

Man kan naturligtvis ha kontakt med högre makt eller åtminstone gudomlig inspiration.

Om man saknar det? Då är det bästa man kan hoppas på att hinna korrigera tidigt och minska sina förluster.

”Wall Streets bästa analytiker kanske varnar för en krasch, men förvänta dig inte att de ska säga när den kommer”, varnar The Economist.

Jamie Dimon varnade

Under förra månaden gick JP Morgan Chases chef Jamie Dimon ut och varnade för att många tillgångar nu ”ser ut som att de närmar sig bubbelstadiet”.

David Solomon, hans motsvarighet på Goldman Sachs uttalade sin skepsis mot ”investerares entusiasm”, Citi Groups Jane Fraser talade om ”värderingsdimmor” och Bank of England varnade för att ”risken för en skarp marknadskorrigering har ökat”.

Även Internationella valutafonden IMF har varnat för en ”oordnad” marknadskorrigering eftersom priserna på många tillgångar ”ligger långt över fundamentala faktorer”, refererar The Economist.

JP Morgan Chases vd Jamie Dimon har varnat för en rejäl börsbubbla, men kan mycket väl tala för döva öron, misstänker analytiker på Wall Street. (Foto: Seth Wenig/AP-TT)
”Har rätt om höga värderingar”

The Economist konstaterar att samtliga har rätt i en sak, att många tillgångar värderas svindlande högt.

För att köpa aktiekorgen i S&P 500-indexet betalar investerarna nu 41 gånger den underliggande, konjunkturjusterade vinsten.

Det är en multipel som bara överträffats en gång – under dotcom-bubblan.

Även guld verkar sårbart för handlarnas nycker, menar WSJ och hänvisar till att guldet, efter att ha stigit till en rekordhög nivå 20 oktober, sjönk 7 procent bara på två dagar och nu är 8 procent under toppnoteringen.

Den stora frågan…och svaret

Nu funderar många på om den stora korrigeringen redan börjat. För alla som hoppas slå marknaden finns det få mer angelägna frågor att reda ut.

”Makrohandelns Nirvana är att förutsäga dessa vändpunkter”, säger James White från investeringsföretaget Elm Wealth.

Problemet?

”Det är nästan omöjligt att nå Nirvana.”

