"Wall Street missar nästa krasch"

Man kan naturligtvis ha kontakt med högre makt eller åtminstone gudomlig inspiration.

Om man saknar det? Då är det bästa man kan hoppas på att hinna korrigera tidigt och minska sina förluster.

”Wall Streets bästa analytiker kanske varnar för en krasch, men förvänta dig inte att de ska säga när den kommer”, varnar The Economist.

Jamie Dimon varnade

Under förra månaden gick JP Morgan Chases chef Jamie Dimon ut och varnade för att många tillgångar nu ”ser ut som att de närmar sig bubbelstadiet”.

David Solomon, hans motsvarighet på Goldman Sachs uttalade sin skepsis mot ”investerares entusiasm”, Citi Groups Jane Fraser talade om ”värderingsdimmor” och Bank of England varnade för att ”risken för en skarp marknadskorrigering har ökat”.

Även Internationella valutafonden IMF har varnat för en ”oordnad” marknadskorrigering eftersom priserna på många tillgångar ”ligger långt över fundamentala faktorer”, refererar The Economist.

