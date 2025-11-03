USA vill ha mer brittisk olja

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

”Använd er egen olja”

Warren Stephens säger att han hoppas att Storbritannien ska ”granska politiken i Nordsjön och ärligt talat göra några förändringar i den som möjliggör mer borrning och mer produktion”.

“Ni använder olja och gas, men ni importerar det. Varför inte använda er egen?”

USA:s ambassadör säger att han haft möten med premiärminister Keir Starmer och att Starmer ”absolut” lyssnar på USA:s synpunkter.

“Det finns regeringsmedlemmar som lyssnar”, säger Stephens till Sky News. ”Det finns en liten rörelse för att göra förändringar i politiken och jag hoppas att det kommer att fortsätta.”

”Jag tycker att det är en felaktig politik att ignorera sina fossila bränslereserver, både i Nordsjön och på land.”

”Trump älskar er”

Warren Stephens säger också att Donald Trump och Keir Starmer har en ”utmärkt relation” och hävdar att den amerikanske presidenten ”älskar verkligen det här landet”.

USA:s ambassadör menar även att det är en viktig orsak till den ”förmånliga” tullsats Storbritannien fåt i sitt handelsavtal med USA.

”Jag tror inte att det är en slump att tullsatserna för Storbritannien generellt sett är en tredjedel, eller i värsta fall hälften, av vad många andra länder står inför”, säger Stephens i intervjun, om nu någon skulle fått för sig att det är sakskäl bakom Trumps agerande.

Ambassadören talar i intervjun även om att han vill se hårdare tag mot Ryssland och varnar för Kinas ambitioner.

Kina är ”skoningslöst fokuserat på sig självt” och vill se USA och västvärlden försvagas, slår Stephens fast.

”Jag vet att Storbritannien vill göra saker med Kina. USA vill det också – och det borde vi. Men jag tror att vi alltid måste ha i bakhuvudet att Kina inte har våra intressen i åtanke.”

