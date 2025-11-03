Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

USA vill ha mer brittisk olja

USA vill ha mer brittisk olja
På väg till Windsor Castle med häst och vagn – USA-ambassadören Warren Stephens med sin fru Harriet. Nu vill han se mer brittisk olja. (Foto: Aaron Chown/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

”Drill, baby, drill” är Trumps budskap till oljeindustrin i USA. Nu uppmanar hans ambassadör i Storbritannien britterna till samma sak.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är i en intervju för Sky News som Warren Stephens, USA:s ambassadör i Storbritannien sedan i maj, kommer med sina synpunkter på britterna och Nordsjöoljan.

Storbritannien måste öka borrandet i Nordsjön för att stärka sin ekonomi, menar ambassadören.

”Mer borrande och mer produktion” är vad Stephens uppmanar britterna till.

Londons finanselit bidrar mindre till statskassan. Dagens PS

”Fyra gånger dyrare”

Det handlar både om att utnyttja de egna reserverna maximalt och att minska energikostnaderna samt att stärka ekonomin.

”Elkostnaderna i Storbritannien är fyra gånger högre än våra i USA”, har ambassadören tidigare hävdat.

”Jag vill att den brittiska ekonomin ska vara så stark som möjligt, så att Storbritannien kan vara den bästa allierade till USA som det kan vara. Att ha en växande ekonomi är avgörande för det och elkostnaderna gör det mycket svårt.”

Norge lockar oljejättarna. Dagens PS

ANNONS
USA:s nye ambassadör Warren Stephens överlämnar sina kreditivbrev till kung Charles III, även han relativt ny på jobbet, 21 maj i år. (Foto: Aaron Chown/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

”Använd er egen olja”

Warren Stephens säger att han hoppas att Storbritannien ska ”granska politiken i Nordsjön och ärligt talat göra några förändringar i den som möjliggör mer borrning och mer produktion”.

“Ni använder olja och gas, men ni importerar det. Varför inte använda er egen?”

USA:s ambassadör säger att han haft möten med premiärminister Keir Starmer och att Starmer ”absolut” lyssnar på USA:s synpunkter.

“Det finns regeringsmedlemmar som lyssnar”, säger Stephens till Sky News. ”Det finns en liten rörelse för att göra förändringar i politiken och jag hoppas att det kommer att fortsätta.”

”Jag tycker att det är en felaktig politik att ignorera sina fossila bränslereserver, både i Nordsjön och på land.”

”Trump älskar er”

Warren Stephens säger också att Donald Trump och Keir Starmer har en ”utmärkt relation” och hävdar att den amerikanske presidenten ”älskar verkligen det här landet”.

ANNONS

USA:s ambassadör menar även att det är en viktig orsak till den ”förmånliga” tullsats Storbritannien fåt i sitt handelsavtal med USA.

”Jag tror inte att det är en slump att tullsatserna för Storbritannien generellt sett är en tredjedel, eller i värsta fall hälften, av vad många andra länder står inför”, säger Stephens i intervjun, om nu någon skulle fått för sig att det är sakskäl bakom Trumps agerande.

Ambassadören talar i intervjun även om att han vill se hårdare tag mot Ryssland och varnar för Kinas ambitioner.

Kina är ”skoningslöst fokuserat på sig självt” och vill se USA och västvärlden försvagas, slår Stephens fast.

”Jag vet att Storbritannien vill göra saker med Kina. USA vill det också – och det borde vi. Men jag tror att vi alltid måste ha i bakhuvudet att Kina inte har våra intressen i åtanke.”

Överflödet: Det pumpas alldeles för mycket olja. Dagens PS

Britternas statsskuld skenar. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaOljaStorbritannienUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS