Wall Street hemsöks av Halloween – det sätter skräck

Sju experter redogör för nyhetsbyrån vad som sätter skrämmer New York finanskvarter.

Som bekant nosar aktievärderingarna på Wall Street på rekordnivåer, påeldad av AI-hysterin.

Visserligen har handelsspänningarna mellan supermakterna USA och Kina nu lättat efter mötet i Asien mellan den amerikanska presidenten Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping, men det betyder inte att aktörerna på Wall Street ”kommer att sova gott om nätterna” under Halloween, skriver nyhetsbyrån.

Skvatt galna börsvärderingar i Magnifika 7:an

Rob Arnott, grundare av Research Affiliates, säger till Bloomberg att Big Tech-bolagen i den den så kallade Magnifika 7:an visserligen har extremt höga intäkter och vinster, men kraven är samtidigt högt ställda på dessa företag att inte göra några som helst misstag som drabbar aktieägarna, varken nu eller i framtiden.

Till saken hör, och tappa inte hakan, att det totala börsvärdet för bolagen i Magnifika 7:an i slutet av september var högre än hela den kinesiska aktiemarknaden, berättar Bloomberg med hänvisning till Arnott.

Summan på de sju techjättarnas sammanlagda aktievärdering uppgick vid tidpunkten till hisnande 20 biljoner dollar, mer än alla aktiemarknader är värda i Europa tillsammans, och 150 procent mer än vad den japanska börsen är värd, framgår det.

”Kommer dessa sju företag verkligen att ge sina aktieägare större vinster än hela Europa, än hela den kinesiska ekonomin? Det är en svår uppgift”, heter det i analysen.