Wall Street hemsöks av Halloween – det sätter skräck

Wall Street
Kusliga Halloween-vibbar svävar över Wall Street, om vi får tro experterna. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Bland de kusliga risker som ger Wall Street Halloween-rysningar nämns skyhöga värderingar och stigande skulder, berättar Bloomberg.

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
Sju experter redogör för nyhetsbyrån vad som sätter skrämmer New York finanskvarter.

Som bekant nosar aktievärderingarna på Wall Street på rekordnivåer, påeldad av AI-hysterin.

Visserligen har handelsspänningarna mellan supermakterna USA och Kina nu lättat efter mötet i Asien mellan den amerikanska presidenten Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping, men det betyder inte att aktörerna på Wall Street ”kommer att sova gott om nätterna” under Halloween, skriver nyhetsbyrån.

Skvatt galna börsvärderingar i Magnifika 7:an

Rob Arnott, grundare av Research Affiliates, säger till Bloomberg att Big Tech-bolagen i den den så kallade Magnifika 7:an visserligen har extremt höga intäkter och vinster, men kraven är samtidigt högt ställda på dessa företag att inte göra några som helst misstag som drabbar aktieägarna, varken nu eller i framtiden.

Till saken hör, och tappa inte hakan, att det totala börsvärdet för bolagen i Magnifika 7:an i slutet av september var högre än hela den kinesiska aktiemarknaden, berättar Bloomberg med hänvisning till Arnott.

Summan på de sju techjättarnas sammanlagda aktievärdering uppgick vid tidpunkten till hisnande 20 biljoner dollar, mer än alla aktiemarknader är värda i Europa tillsammans, och 150 procent mer än vad den japanska börsen är värd, framgår det.

”Kommer dessa sju företag verkligen att ge sina aktieägare större vinster än hela Europa, än hela den kinesiska ekonomin? Det är en svår uppgift”, heter det i analysen.

Här är fler hot som ger Wall Street kalla kårar

Phillip Colmar, grundare och global strateg på MRB Partners, varnar å sin sida för de ”ovanligt aggressiva finanspolitiska stimulansåtgärder” som den amerikanska regeringen tillhandahåller trots en ekonomisk expansion. Detta gynnar tillväxten men spär på riskerna i obligationsmarknaden, förklarar han.

Danielle DiMartino Booth, vd och chefsstrateg på QI Research, ser ett stort hot i att 10 procent av de största inkomsttagarna står för hälften av den amerikanska konsumtionen, detta visar på den ekonomiska ojämlikhetsklyfta som finns, alltså mellan de mest välbeställda amerikanarna och de som inga pengar har.

I likhet med övriga experter visar DiMartino Booth i ett diagram på Bloomberg vad han menar med sina farhågor.

Det hemsöker kryptoinvesterare just nu, enligt chefsstrateg

Adrian Fritz, chefsstrateg för investeringar, 21shares, kastar å sida ut frågan, alltjämt preciserat i diagram, om bitcoin-rallyt, eller fyraårscykeln är bruten? ”Det är debatten som hemsöker kryptoinvesterare denna Halloween”, hävdar han.

Isabelle Williams, biträdande chef för investeringslösningar på Dimensional Fund Advisors, pratar om kostnader som lurar bortom kostaderna för investerare i fonder och ETF:er, vilket kan bidra till minskad avkastning.

Todd Jablonski, investeringschef på Principal Asset Management, befarar från sin horisont, att den framtida avkastningen från USA:s börser men även andra utvecklade marknader riskerar att bli begränsad, detta då värderingarna är kvar på ”historiskt höga nivåer”, marginalen för fel är liten om tillväxtmomentumet avtar, slår proffset fast.

Ekonom liknar neutrala styrräntan i USA vid ett spöke

Slutligen anser Lauren Goodwin, ekonom och chefsstrateg på New York Life Investments, att den neutrala räntan från USA:s centralbank, där tillväxten varken stimuleras eller hämmas, ”är lika svår att upptäcka som ett spöke på en spökjaktsturné”.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

