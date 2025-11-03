Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga

BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds.

På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver processen mot Vita huset får rätt tvingas den amerikanska regeringen att avskaffa de flesta av handelstullarna, inklusive de globala tullar som tillkännagavs i april.

Då blir det pay back-time för Trump

Sannolikt kommer Trumps administration också att behöva betala tillbaka en del av de miljarder USA tjänat på tullarna då det rör sig om skatter på import.

Domstolsförfarandet väntas ta månader där argumenten i sakfrågan ska diskuteras. Det hela avslutas med en omröstning, uppger BBC.

Enligt president Donald Trump skulle en domstolsförlust för regeringen bakbinda hans händer i handelsförhandlingar och dessutom äventyra USA:s nationella säkerhet.

Trump deklarerade på söndagen att han inte tänker närvara vid utfrågningen i högsta domstolen.