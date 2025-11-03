Dagens PS
Börs & Finans

Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga

Trump
USA:s högsta domstol ska avgöra frågan om Donald Trumps handelstullar är olagliga. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration.

BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds.

På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver processen mot Vita huset får rätt tvingas den amerikanska regeringen att avskaffa de flesta av handelstullarna, inklusive de globala tullar som tillkännagavs i april.

Då blir det pay back-time för Trump

Sannolikt kommer Trumps administration också att behöva betala tillbaka en del av de miljarder USA tjänat på tullarna då det rör sig om skatter på import.

Domstolsförfarandet väntas ta månader där argumenten i sakfrågan ska diskuteras. Det hela avslutas med en omröstning, uppger BBC.

Enligt president Donald Trump skulle en domstolsförlust för regeringen bakbinda hans händer i handelsförhandlingar och dessutom äventyra USA:s nationella säkerhet.

Trump deklarerade på söndagen att han inte tänker närvara vid utfrågningen i högsta domstolen.

Presidenten: “Det handlar inte om mig”

”Jag ville så gärna åka dit… Jag vill bara inte göra någonting som förvränger vikten av det beslutet. Det handlar inte om mig, det handlar om vårt land.”

Trump har varnat för ett ”försvagat” USA och en ”finansiell röra” under många år framöver om han inte vinner målet.

Enligt BBC är det få företag som tror på en seger i HD-processen mot den amerikanska regeringen. 

Det handlar målet om mer specifikt

Men högsta domstolen måste samtidigt, skriver BBC, avgöra hur långt presidentens makt ska sträcka sig.

”Mer specifikt gäller fallet tullar som Trump-administrationen införde med hjälp av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) från 1977, som Vita huset har anammat för sin snabbhet och flexibilitet. Genom att utlysa ett nödläge enligt lagen kan Trump utfärda omedelbara order och kringgå längre, etablerade processer”, framgår det i artikeln. 

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

