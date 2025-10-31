Börserna faller – trots ljusare inflationssiffror

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Inflation på väg ned

Enligt en snabb uppskattning från Eurostat, väntas inflationen i eurozonen landa på 2,1 procent i oktober, ned från 2,2 procent månaden innan. Det placerar prisökningstakten nära Europeiska centralbankens mål på 2 procent.

Tjänstesektorn ligger högst med 3,4 procent, medan energi fortsätter att pressa ned totalen med –1 procent.

Estland väntas få den högsta inflationen, 4,5 procent, och Cypern den lägsta på 0,3 procent.

ECB står still

ECB-chefen Christine Lagarde under presskonferensen i Florens den 30 oktober, då räntan lämnades oförändrad. (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP/TT)

Europeiska centralbanken behöll också sin depositionsränta på 2 procent för tredje mötet i rad. Samtidigt ökade BNP i eurozonen med 0,2 procent under tredje kvartalet, något bättre än väntade 0,1 procent.

Vid presskonferensen i Florens på torsdagen beskrev ECB-chefen Christine Lagarde läget som stabilt, men betonade att penningpolitiken förblir flexibel.

Hon lyfte tjänstesektorns styrka, medan industrin fortsatt tyngs av högre tullar och en starkare euro.

Techjättar lyfter i USA

De globala marknaderna tog också in det personliga mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping.

I Asien var stämningen mer positiv efter samtalen i Sydkorea, som Trump beskrev som “fantastiska” och till och med “enastående”. Efter mötet meddelade han att länderna nått en ettårig överenskommelse om sällsynta mineraler och att tullarna på fentanylrelaterade produkter ska sänkas till 10 procent.

På Wall Street gick det samtidigt betydligt bättre. Amazon rusade drygt 13 procent efter stark tillväxt i molnverksamheten, medan Apple steg 3 procent på bättre försäljningssiffror än väntat, rapporterar CNBC.

Oljan svajar – guldet tappar

Brentoljan ökade 0,3 procent till 64,59 dollar per fat på fredagen, men priset är ändå på väg att avsluta oktober med sin tredje raka månadsnedgång, enligt CNBC.

Guldpriset föll under 4 000 dollar per uns efter Federal Reserves senaste räntesänkning och handlades på 3 994 dollar under fredagen.

