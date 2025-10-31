Veckan avslutades i rött på de europeiska börserna. Investerarna väljer försiktighet trots tecken på att inflationen fortsätter dämpas.
Börserna faller – trots ljusare inflationssiffror
De europeiska börserna avslutade veckan på minus när investerarna smälte nya inflationssiffror, rapporter och besked från centralbanker.
Trots att prisökningstakten nu ligger nära Europeiska centralbankens mål uteblev börslyftet.
Missa inte: Investerarna lämnar USA – Asien tar över börsfesten. Realtid
Börserna backar brett i Europa
Det paneuropeiska Stoxx 600-indexet föll 0,5 procent på fredagen, rapporterar CNBC. Tysklands DAX tappade 0,8 procent, Frankrikes CAC 40 backade 0,4 procent och Storbritanniens FTSE 100 stängde 0,1 procent lägre.
Även börserna i Italien och Spanien noterade små minus.
Veckan dominerades av kvartalsrapporter och makrostatistik. Investerarna valde en försiktig linje inför månadsskiftet.
Inflation på väg ned
Enligt en snabb uppskattning från Eurostat, väntas inflationen i eurozonen landa på 2,1 procent i oktober, ned från 2,2 procent månaden innan. Det placerar prisökningstakten nära Europeiska centralbankens mål på 2 procent.
Tjänstesektorn ligger högst med 3,4 procent, medan energi fortsätter att pressa ned totalen med –1 procent.
Estland väntas få den högsta inflationen, 4,5 procent, och Cypern den lägsta på 0,3 procent.
ECB står still
Europeiska centralbanken behöll också sin depositionsränta på 2 procent för tredje mötet i rad. Samtidigt ökade BNP i eurozonen med 0,2 procent under tredje kvartalet, något bättre än väntade 0,1 procent.
Vid presskonferensen i Florens på torsdagen beskrev ECB-chefen Christine Lagarde läget som stabilt, men betonade att penningpolitiken förblir flexibel.
Hon lyfte tjänstesektorns styrka, medan industrin fortsatt tyngs av högre tullar och en starkare euro.
Techjättar lyfter i USA
De globala marknaderna tog också in det personliga mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping.
I Asien var stämningen mer positiv efter samtalen i Sydkorea, som Trump beskrev som “fantastiska” och till och med “enastående”. Efter mötet meddelade han att länderna nått en ettårig överenskommelse om sällsynta mineraler och att tullarna på fentanylrelaterade produkter ska sänkas till 10 procent.
På Wall Street gick det samtidigt betydligt bättre. Amazon rusade drygt 13 procent efter stark tillväxt i molnverksamheten, medan Apple steg 3 procent på bättre försäljningssiffror än väntat, rapporterar CNBC.
Oljan svajar – guldet tappar
Brentoljan ökade 0,3 procent till 64,59 dollar per fat på fredagen, men priset är ändå på väg att avsluta oktober med sin tredje raka månadsnedgång, enligt CNBC.
Guldpriset föll under 4 000 dollar per uns efter Federal Reserves senaste räntesänkning och handlades på 3 994 dollar under fredagen.
Läs även: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
