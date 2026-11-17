Målet ingår i koncernens Future Plan 2030, som styrelsen enhälligt godkände den 3 september 2026. Det motsvarar ett rörelseresultat på omkring 31 miljarder euro, cirka 344 miljarder kronor. Enligt planen ska företaget sälja nio miljoner bilar om året.

Vd:n Oliver Blume sa enligt Handelsblatt:

Det har vi aldrig uppnått i Volkswagenkoncernens historia.

Prognosen sänktes efter 15 dagar

Den 18 september 2026 sänkte Volkswagen prognosen för rörelsemarginalen 2026 från mellan 4 och 5,5 procent till högst 1 procent. Före särskilda poster väntas den bli omkring 4 procent, sa finanschefen Arno Antlitz samma dag i en intervju.

Med en omsättning på omkring 315 miljarder euro, som koncernen räknar med i delårsrapporten den 29 oktober 2026, blir rörelseresultatet före särskilda poster omkring 12,6 miljarder euro. Målet för 2030 är alltså nästan två och en halv gånger så stort.

Antlitz förklarade sänkningen med att Kinas bilmarknad hade krympt med en femtedel och att kinesiska tillverkare översvämmar den europeiska marknaden med billiga bilar. Elbilarna ger enligt honom betydligt lägre lönsamhet än bilar med förbränningsmotor.

Enligt Forbes sa Antlitz:

Elbilsandelen ökar mycket snabbare än kostnaderna sjunker.