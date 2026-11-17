Volkswagens vd Oliver Blume siktar på nio procents rörelsemarginal 2030, mer än dubbelt så mycket som koncernen själv räknar med för 2026 före särskilda poster, och lägre än den justerade marginal som VW-kontrollerade Scania redovisade för tredje kvartalet 2026.
Volkswagen siktar på nio procents marginal trots prognosras
Rörelsemarginalen visar hur mycket av försäljningen som blir kvar när rörelsens kostnader är betalda. Vid nio procent blir 9 kronor kvar av varje hundralapp.
Målet ingår i koncernens Future Plan 2030, som styrelsen enhälligt godkände den 3 september 2026. Det motsvarar ett rörelseresultat på omkring 31 miljarder euro, cirka 344 miljarder kronor. Enligt planen ska företaget sälja nio miljoner bilar om året.
Vd:n Oliver Blume sa enligt Handelsblatt:
Det har vi aldrig uppnått i Volkswagenkoncernens historia.
Prognosen sänktes efter 15 dagar
Den 18 september 2026 sänkte Volkswagen prognosen för rörelsemarginalen 2026 från mellan 4 och 5,5 procent till högst 1 procent. Före särskilda poster väntas den bli omkring 4 procent, sa finanschefen Arno Antlitz samma dag i en intervju.
Med en omsättning på omkring 315 miljarder euro, som koncernen räknar med i delårsrapporten den 29 oktober 2026, blir rörelseresultatet före särskilda poster omkring 12,6 miljarder euro. Målet för 2030 är alltså nästan två och en halv gånger så stort.
Antlitz förklarade sänkningen med att Kinas bilmarknad hade krympt med en femtedel och att kinesiska tillverkare översvämmar den europeiska marknaden med billiga bilar. Elbilarna ger enligt honom betydligt lägre lönsamhet än bilar med förbränningsmotor.
Enligt Forbes sa Antlitz:
Elbilsandelen ökar mycket snabbare än kostnaderna sjunker.
Scania över nio procent i kvartalet, Volvo Cars på minus
Scania ingår i lastbilsbolaget Traton, där Volkswagen äger 87,5 procent. Bolaget hade en justerad rörelsemarginal på 12,3 procent under tredje kvartalet 2026, enligt Scanias rapport. Traton räknar med 6,3 till 7,3 procent för 2026, framgår av Tratons rapport.
Volvo Cars hade under samma kvartal en justerad rörelsemarginal på minus 5,6 procent, enligt bolagets delårsrapport. Omkring 2 000 tjänster i Sverige ska bort, skrev Dagens PS den 23 oktober 2026.
Dagen efter Volkswagens delårsrapport, den 30 oktober 2026, sänkte JPMorgans analytiker Jose Asumendi riktkursen för preferensaktien från 110 till 85 euro. Deutsche Bank sänkte sin från 105 till 100 euro den 2 november 2026.
Lyftet ska komma de sista åren
Från omkring 4 procent före särskilda poster 2026 till 9 procent 2030 krävs ett lyft på fem procentenheter. UBS räknar med en marginal kring 4 procent 2027, skriver Forbes. Stämmer det ska hela lyftet ske 2028 till 2030. Framåt 2030 räknar Antlitz också med att elbilarna når samma marginal som bilar med förbränningsmotor.
Mer än 80 procent av Blumes ersättning är resultatberoende, sa han till Bild, enligt nyhetsbyrån dts i Ludwigsburg24.
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