Indiens rikaste man, Mukesh Ambani, kunde inte hålla tillbaka tårarna när familjens telekom- och teknikbolag Jio Platforms klev in på börsen. Efter en rusning på nära 27 procent värderas bolaget nu till 137 miljarder dollar, motsvarande omkring 1 300 miljarder kronor.
Miljardären grät av glädje – nu värderas bolaget till 1 300 miljarder
Börsnoteringen blev en historisk framgång för miljardären Mukesh Ambani.
Jio Platforms aktie steg till 1 417,50 rupier vid onsdagens stängning, jämfört med teckningskursen på 1 119 rupier. Det gav bolaget ett börsvärde på cirka 137 miljarder dollar efter Indiens största börsnotering någonsin, rapporterar CNBC.
Ambani, som kontrollerar konglomeratet Reliance Industries, blev märkbart rörd under ceremonin i Mumbai. Hans tre barn berättade om arbetet med att bygga upp verksamheten och lovade att skapa aktieägarvärde under de kommande 50 åren.
Teknikjätte med över 530 miljoner kunder
Jio Platforms driver Indiens största mobiloperatör och har expanderat inom digitala tjänster. Bolaget har fler än 530 miljoner kunder och backas av amerikanska teknikjättar som Meta och Google.
”Under våra första tio år demokratiserade vi data”, sa vd Akash Ambani vid noteringen. Under nästa decennium vill bolaget ”demokratisera varje teknik som kan förändra indiska liv”, enligt CNBC.
Artificiell intelligens, molntjänster och satellitkommunikation pekas ut som framtida tillväxtområden. Ambani-familjen vill därmed utveckla verksamheten från en telekomoperatör till en bredare digital plattform.
Börsvärdet överträffar telekomrivalerna
Med värderingen på 137 miljarder dollar tar Jio plats bland världens största telekombolag. Bolaget värderas i nivå med amerikanska AT&T och närmar sig Verizon, enligt Indiens största engelskspråkiga affärs- och finanstidning The Economic Times.
Noteringen stärker också moderbolaget Reliance Industries. Koncernens samlade börsvärde steg till omkring 320 miljarder dollar, vilket gjorde Reliance-gruppen större än Tata-konglomeratet sett till marknadsvärde.
Jio tog in cirka 3,2 miljarder dollar i börsnoteringen. Upp till 2,89 miljarder dollar av nettolikviden ska användas för att betala tillbaka skulder i telekomverksamheten, vilket kan förbättra bolagets finansiella ställning, rapporterar Reuters.
Höga förväntningar på framtida tillväxt
Den starka börsdebuten innebär att investerarna redan sätter ett högt pris på Jios framtida intjäning.
Enligt CNBC handlas aktien till omkring 34 gånger vinsten, vilket gör att den fortsatta avkastningen i hög grad beror på bolagets förmåga att öka intäkterna per kund och bygga nya affärer inom AI och digitala tjänster.
Analytiker pekar också på risker i form av hård konkurrens, stora investeringsbehov och förändrade regler för den indiska telekommarknaden, rapporterar Reuters.