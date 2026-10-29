Miljardären grät av glädje – nu värderas bolaget till 1 300 miljarder

Ambani, som kontrollerar konglomeratet Reliance Industries, blev märkbart rörd under ceremonin i Mumbai. Hans tre barn berättade om arbetet med att bygga upp verksamheten och lovade att skapa aktieägarvärde under de kommande 50 åren.

Teknikjätte med över 530 miljoner kunder

Jio Platforms driver Indiens största mobiloperatör och har expanderat inom digitala tjänster. Bolaget har fler än 530 miljoner kunder och backas av amerikanska teknikjättar som Meta och Google.

”Under våra första tio år demokratiserade vi data”, sa vd Akash Ambani vid noteringen. Under nästa decennium vill bolaget ”demokratisera varje teknik som kan förändra indiska liv”, enligt CNBC.

Artificiell intelligens, molntjänster och satellitkommunikation pekas ut som framtida tillväxtområden. Ambani-familjen vill därmed utveckla verksamheten från en telekomoperatör till en bredare digital plattform.