Elbilarna rullar fram på bred front
Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, 49 procent, av alla nyregistrerade bilar en elbil, enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Siffran kan jämföras med 38 procent föregående månad.
”Utvecklingen för elbilar har hittills i år varit positiv och september månad stärker elbilstrenden. Om trenden ska hålla i sig förutsätter det långsiktiga spelregler, träffsäkra styrmedel som sänker trösklarna till elbil för fler hushåll men även en laddinfrastruktur som fungerar i vardagen”, säger Jessica Alenius, vd för Mobility Sweden i ett pressmeddelande.
Under månaden registrerades samtidigt 28 667 personbilar, en ökning med cirka 14 procent jämfört med samma månad 2025. För 2026 som helhet är dock uppgången mera blygsam, nära 4 procent.