Elbilarna rullar fram på bred front

”Utvecklingen för elbilar har hittills i år varit positiv och september månad stärker elbilstrenden. Om trenden ska hålla i sig förutsätter det långsiktiga spelregler, träffsäkra styrmedel som sänker trösklarna till elbil för fler hushåll men även en laddinfrastruktur som fungerar i vardagen”, säger Jessica Alenius, vd för Mobility Sweden i ett pressmeddelande.

Under månaden registrerades samtidigt 28 667 personbilar, en ökning med cirka 14 procent jämfört med samma månad 2025. För 2026 som helhet är dock uppgången mera blygsam, nära 4 procent.