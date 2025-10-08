Larmbolaget Verisure inledde sin börsresa på Nasdaq Stockholm med en kraftig kursrusning på onsdagen. Aktien stängde över 20 procent upp på 16,20 euro, jämfört med teckningskursen 13,25 euro.
Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start
Mest läst i kategorin
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull
EU-kommissionen planerar att chockhöja sin tull på den viktiga råvaran stål som ett svar på omvärldens motsvarande. Med det ny förslaget hoppas unionen skydda sin egen industri – men risken för handelskonflikter ökar. Läs även: Norge beläggs med ståltullar – av EU – Dagens PS Snart införs ny tull Enligt Reuters planerar EU-kommissionen att; ”Halvera …
Intresset för börsnykomlingen var enormt. Erbjudandet övertecknades flera gånger och lockade över 60 000 nya aktieägare.
Noteringen omfattade upp till 245 miljoner aktier, huvudsakligen nyemitterade, med målet att ta in en bruttolikvid på 3,1 miljarder euro före emissionskostnader. Redan under morgonen handlades aktien livligt, med ett högsta pris på 15,30 euro.
Verisure, som är leverantör av säkerhetstjänster i Europa och Latinamerika, handlas nu på Largecap med kortnamnet VSURE. Teckningskursen fastställdes i den övre delen av det preliminära intervallet, och aktier för cirka 130 miljoner euro bytte ägare under den första handelsdagen.
Verisures notering är den största noteringen sedan Volvo Cars (börskurs Volvo Cars), noterar Dagens industri.
Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten
Den 8 oktober kommer en av de största nynoteringarna på flera år till Stockholmsbörsen. Är börsjätten värd att stoppa i portföljen? Ja säger
Inte bara Verisure som lyfte på börsen
Stockholmsbörsen avslutade dagen med en bred uppgång på 0,4 procent för både OMXSPI och OMXS30, efter en något svängig handelsdag som tog rygg på en positiv Wall Street.
Programvarubolaget Vitec (börskurs Vitec) klättrade 9,5 procent efter att DNB Carnegie gjorde en helomvändning och höjde rekommendationen från sälj till köp. Investmentbanken menar att farhågorna om AI:s hot mot Vitecs verksamhet är överdrivna.
Missa inte:
Nytt jättebolag bekräftat: “Blir en av Stockholmsbörsens tio största”. Dagens PS
Stålbolaget SSAB (börskurs SSAB) fortsatte sin rusning med en uppgång på 5,7 procent, stärkt av stigande metallpriser och EU:s beslut att höja tullarna på stål från 25 till 50 procent. Sedan 1 oktober har aktien rusat omkring 20 procent.
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Nedsida för Volvo och H&M
It-återförsäljaren Dustin (börskurs Dustin) inledde rapportsäsongen positivt med en organisk tillväxt på 3,6 procent, bättre än väntat. Aktien lyfte 7,6 procent.
ABB (börskurs ABB) steg 0,7 procent efter gårdagens besked om försäljningen av robotdivisionen till japanska Softbank för 5,4 miljarder dollar.
Läs även:
Nu flyttar Volvo produktionen till USA. E55
På nedsidan backade H&M (börskurs H&M) 1,7 procent, medan Volvo Cars föll 1,6 procent tillsammans med flera europeiska biltillverkare efter BMW:s vinstvarning kopplad till svag försäljning i Kina och högre tullar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start
Larmbolaget Verisure inledde sin börsresa på Nasdaq Stockholm med en kraftig kursrusning på onsdagen. Aktien stängde över 20 procent upp på 16,20 euro, jämfört med teckningskursen 13,25 euro. Intresset för börsnykomlingen var enormt. Erbjudandet övertecknades flera gånger och lockade över 60 000 nya aktieägare. Noteringen omfattade upp till 245 miljoner aktier, huvudsakligen nyemitterade, med målet …
Centralbanken varnar: AI-bubblan kan snart spricka
Bank of England har slagit larm om ökade risker för en kraftig marknadskorrektion på finansmarknaderna. Det finns särskild oro för de högt värderade AI-fokuserade teknikföretagen. I protokollet från sitt senaste möte på onsdagen konstaterade den brittiska centralbanken att aktiemarknadsvärderingarna verkar överdrivna. Detta gäller särskilt inom AI-sektorn, rapporterar CNBC. Bank of England är den senaste i …
Vargekonomi: dyr symbolik eller smart riskreduktion?
Fyra miljoner per varg. Ungefär så ser kalkylen ut när staten avsätter 338 miljoner kronor för att minska vargstammen. Det här är inte en värderingsfråga, utan ett affärscase: lägger vi skattepengar där de reducerar risk mest per krona – eller på åtgärder med svag och fördröjd effekt? DEBATT Nyligen kom regeringens besked om en förstärkt …
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen. Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen. Den största nyheten är den …
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring. Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där. Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha …