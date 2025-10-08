Dagens PS
Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start

En framgångsrik första börsdag för Verisure.
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Larmbolaget Verisure inledde sin börsresa på Nasdaq Stockholm med en kraftig kursrusning på onsdagen. Aktien stängde över 20 procent upp på 16,20 euro, jämfört med teckningskursen 13,25 euro.

Intresset för börsnykomlingen var enormt. Erbjudandet övertecknades flera gånger och lockade över 60 000 nya aktieägare.

Noteringen omfattade upp till 245 miljoner aktier, huvudsakligen nyemitterade, med målet att ta in en bruttolikvid på 3,1 miljarder euro före emissionskostnader. Redan under morgonen handlades aktien livligt, med ett högsta pris på 15,30 euro.

Verisure, som är leverantör av säkerhetstjänster i Europa och Latinamerika, handlas nu på Largecap med kortnamnet VSURE. Teckningskursen fastställdes i den övre delen av det preliminära intervallet, och aktier för cirka 130 miljoner euro bytte ägare under den första handelsdagen.

Verisures notering är den största noteringen sedan Volvo Cars (börskurs Volvo Cars), noterar Dagens industri.

Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten

Den 8 oktober kommer en av de största nynoteringarna på flera år till Stockholmsbörsen. Är börsjätten värd att stoppa i portföljen? Ja säger

Inte bara Verisure som lyfte på börsen

Stockholmsbörsen avslutade dagen med en bred uppgång på 0,4 procent för både OMXSPI och OMXS30, efter en något svängig handelsdag som tog rygg på en positiv Wall Street.

Programvarubolaget Vitec (börskurs Vitec) klättrade 9,5 procent efter att DNB Carnegie gjorde en helomvändning och höjde rekommendationen från sälj till köp. Investmentbanken menar att farhågorna om AI:s hot mot Vitecs verksamhet är överdrivna.

Stålbolaget SSAB (börskurs SSAB) fortsatte sin rusning med en uppgång på 5,7 procent, stärkt av stigande metallpriser och EU:s beslut att höja tullarna på stål från 25 till 50 procent. Sedan 1 oktober har aktien rusat omkring 20 procent.

Nedsida för Volvo och H&M

It-återförsäljaren Dustin (börskurs Dustin) inledde rapportsäsongen positivt med en organisk tillväxt på 3,6 procent, bättre än väntat. Aktien lyfte 7,6 procent.

ABB (börskurs ABB) steg 0,7 procent efter gårdagens besked om försäljningen av robotdivisionen till japanska Softbank för 5,4 miljarder dollar.

På nedsidan backade H&M (börskurs H&M) 1,7 procent, medan Volvo Cars föll 1,6 procent tillsammans med flera europeiska biltillverkare efter BMW:s vinstvarning kopplad till svag försäljning i Kina och högre tullar.

