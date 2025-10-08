Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start

Intresset för börsnykomlingen var enormt. Erbjudandet övertecknades flera gånger och lockade över 60 000 nya aktieägare.

Noteringen omfattade upp till 245 miljoner aktier, huvudsakligen nyemitterade, med målet att ta in en bruttolikvid på 3,1 miljarder euro före emissionskostnader. Redan under morgonen handlades aktien livligt, med ett högsta pris på 15,30 euro.

Verisure, som är leverantör av säkerhetstjänster i Europa och Latinamerika, handlas nu på Largecap med kortnamnet VSURE. Teckningskursen fastställdes i den övre delen av det preliminära intervallet, och aktier för cirka 130 miljoner euro bytte ägare under den första handelsdagen.

Verisures notering är den största noteringen sedan Volvo Cars (börskurs Volvo Cars), noterar Dagens industri.

Inte bara Verisure som lyfte på börsen

Stockholmsbörsen avslutade dagen med en bred uppgång på 0,4 procent för både OMXSPI och OMXS30, efter en något svängig handelsdag som tog rygg på en positiv Wall Street.

Verisures första dag på börsen blev en succé. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Programvarubolaget Vitec (börskurs Vitec) klättrade 9,5 procent efter att DNB Carnegie gjorde en helomvändning och höjde rekommendationen från sälj till köp. Investmentbanken menar att farhågorna om AI:s hot mot Vitecs verksamhet är överdrivna.

ANNONS

Missa inte:

Nytt jättebolag bekräftat: “Blir en av Stockholmsbörsens tio största”. Dagens PS

Stålbolaget SSAB (börskurs SSAB) fortsatte sin rusning med en uppgång på 5,7 procent, stärkt av stigande metallpriser och EU:s beslut att höja tullarna på stål från 25 till 50 procent. Sedan 1 oktober har aktien rusat omkring 20 procent.