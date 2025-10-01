Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten

En ny börsjätte är på väg till Nasdaq-börsen i Stockholm. Aktiespararna ger rådet att teckna.
En ny börsjätte är på väg till Nasdaq-börsen i Stockholm. Aktiespararna ger rådet att teckna. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Den 8 oktober kommer en av de största nynoteringarna på flera år till Stockholmsbörsen. Är börsjätten värd att stoppa i portföljen? Ja säger Aktiespararna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Med stabila finanser, stor marknadspotential och 90 procent återkommande intäkter blir Aktiespararnas råd att teckna aktien”, skriver organisationen till sina medlemmar.

Läs även: Börsjätten pekas ut som förlorare på Trumps fredsplan – Dagens PS

ANNONS

Knoppades av från Securitas

Nu är både pris och datum satt för larmföretaget Verisures tidigare annonserade börsnotering i Stockholm.

Värderingen landar på 142-153 miljarder, troligtvis den högre siffran, och första handelsdag är som sagt den 8 oktober.

Börschefen om bolagen som knackar på dörren

“Vi som börs har ett stort samhällssyfte och just den dialogen med olika aktörer är något jag brinner för”, berättar Adam Kostyal som tillträdde som ny chef för Stockholmsbörsen i våras.

Verisure har sina rötter i svenska Securitas Direct, som bildades 1988 med fokus på larm för privatpersoner och småföretag. Under 2000-talet expanderade bolaget snabbt i Europa genom både organisk tillväxt och förvärv.

När Securitas-koncernen (börskurs Securitas) delade upp verksamheten 2006 blev Securitas Direct ett fristående bolag, och 2011 bytte det namn till Verisure på flertalet marknader.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

90 procent återkommande intäkter

ANNONS

Bolaget har sedan dess etablerat sig som Europas ledande aktör inom uppkopplade hemlarm och smarta säkerhetslösningar, med verksamhet i över 15 länder.

Affärsmodellen bygger på abonnemang med dygnet-runt-anslutna larmcentraler.

Hela 90 procent av intäkterna är som sagt återkommande för börsjätten enligt Aktiespararna som hyllar bolaget tillväxtkurva;

“Siffrorna i resultaträkningen bär syn för sägen: på en trefaldig ökning av antalet kunder under den senaste tioårsperioden har intäkterna ökat fyra gånger och EBITDA-resultatet fem. Ett ord: Skalfördelar. Ebitda-marginalen per kund ligger idag på 74 procent”, skriver organisationen analytiker Hans-Olov Öberg.

Di också positiva till börsjätten

Aktiespararna tycker visserligen att det är en hyfsat krävande värdering på aktien men rådet blir ändå att teckna. Inte minst för att den ökade samhällsoron driver på efterfrågan på börsjättens tjänster;

“Människans oro för den ultimata otrevligheten – att få sitt hem invaderat av inbrottstjuvar – är en drivande faktor. Kort sagt: den ökande risken i tillvaron, sänker risken i Verisureaktien.”

Därmed landar man i samma slutsats som tidningen Dagens Industris analytiker Agneta Jönsson som också är positiv till att teckna Verisures aktie;

“Prislappen kan motiveras av god tillväxt, återkommande intäkter och trogna kunder”, skrev Di.

ANNONS

Läs mer: Banken: Rallyt över i Lundberg-aktien – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsNoteringSecuritasStockholmsbörsenSverigeVerisure
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS