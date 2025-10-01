Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten

“Med stabila finanser, stor marknadspotential och 90 procent återkommande intäkter blir Aktiespararnas råd att teckna aktien”, skriver organisationen till sina medlemmar.

Läs även: Börsjätten pekas ut som förlorare på Trumps fredsplan – Dagens PS

ANNONS

Knoppades av från Securitas

Nu är både pris och datum satt för larmföretaget Verisures tidigare annonserade börsnotering i Stockholm.

Värderingen landar på 142-153 miljarder, troligtvis den högre siffran, och första handelsdag är som sagt den 8 oktober.

Verisure har sina rötter i svenska Securitas Direct, som bildades 1988 med fokus på larm för privatpersoner och småföretag. Under 2000-talet expanderade bolaget snabbt i Europa genom både organisk tillväxt och förvärv.

När Securitas-koncernen (börskurs Securitas) delade upp verksamheten 2006 blev Securitas Direct ett fristående bolag, och 2011 bytte det namn till Verisure på flertalet marknader.