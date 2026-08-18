Trump vill komma åt Nokia och Ericsson: "Något är på gång"

USA:s intresse för finska Nokia väcker frågor i vårt grannland. En högt uppsatt chef i Donald Trumps administration har rest till Helsingfors för att träffa telekomjätten.
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”Vi vill att framtiden ska byggas på västvänlig teknik. Pålitliga telekombolag är grunden”, säger Ben Black, chef för den amerikanska statliga investeringsorganisationen DFC, till finska Talouselämä.
Black nämner både finska Nokia och svenska Ericsson som viktiga för USA:s strategi.
”Vi hjälper till att finansiera företag och ser till att Nokia eller Ericsson är med och bygger den västvänliga teknikstacken.”
”Blir en bättre allierad”
Talouselämä konstaterar att något nu tycks vara på gång kring Nokia.
Black är den första DFC-chefen som gjort ett officiellt besök i Finland. Under resan skulle han träffa representanter för Nokia, men några konkreta affärer har inte offentliggjorts.
Telekomnäten har blivit en strategisk fråga i konkurrensen med Kina, och Nokia och Ericsson är två av de få västerländska bolag som kan leverera mobilnätsutrustning i global skala, vilket lockar amerikanerna.
”När industrin i ett allierat land växer blir landet en bättre allierad. Det är bättre än att jaga snabba vinster”, säger Black.
Stor finansiell kapacitet
Det har alltså inte framkommit några uppgifter om att USA planerar att köpa Nokia eller ta en ägarandel i bolaget. Det är inte heller känt om DFC har planerade besök till Sverige och Ericsson. Men DFC har en stor finansiell kapacitet och arbetar med investeringar i sektorer som bedöms vara strategiskt viktiga för USA.
Nokia satsar samtidigt på bland annat 6G, AI-drivna nätverk och försvarsteknik. I juni fick bolaget 40 miljoner euro i stöd från Business Finland till två forsknings- och utvecklingsprojekt, kopplade till investeringar på över 100 miljoner euro i Finland.
Ericsson ingår också i planerna
För Ericsson är utvecklingen också relevant. Om Nokia får en större roll i USA:s strategi för att bygga ”västvänlig” teknik kan det innebära nya möjligheter för den finska konkurrenten.
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