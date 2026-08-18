Trump vill komma åt Nokia och Ericsson: "Något är på gång"

Black nämner både finska Nokia och svenska Ericsson som viktiga för USA:s strategi.

”Vi hjälper till att finansiera företag och ser till att Nokia eller Ericsson är med och bygger den västvänliga teknikstacken.”

”Blir en bättre allierad”

Talouselämä konstaterar att något nu tycks vara på gång kring Nokia.

Black är den första DFC-chefen som gjort ett officiellt besök i Finland. Under resan skulle han träffa representanter för Nokia, men några konkreta affärer har inte offentliggjorts.

Telekomnäten har blivit en strategisk fråga i konkurrensen med Kina, och Nokia och Ericsson är två av de få västerländska bolag som kan leverera mobilnätsutrustning i global skala, vilket lockar amerikanerna.

”När industrin i ett allierat land växer blir landet en bättre allierad. Det är bättre än att jaga snabba vinster”, säger Black.