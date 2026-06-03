Allt fler amerikanska miljardärer sover sämre om natten, och väljer att söka visum i andra länder. Peter Thiel är en av dem.
USA:s miljardärer förbereder sig för domedagen – skaffar visum
Att vara miljardär kan ge vissa fördelar i en nödsituation. Men det tycks också vara en anledning till att oroa sig.
Det verkar i alla fall faktumet att amerikanska miljardärer förbereder sig för bistrare tider tyda på.
Dessa förmögna män och kvinnor skaffar sig alternativa medborgarskap, uppehållstillstånd och bostäder i andra länder för att minska sin exponering mot risker i hemlandet.
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Flyttat till Argentina
Fenomenet har fått ny uppmärksamhet efter uppgifter om att teknikmiljardären Peter Thiel tillfälligt flyttat till Argentina.
Thiel, som redan har medborgarskap i USA och Nya Zeeland, uppges även ha ansökt om maltesiskt pass, skriver Business Insider.
Enligt rådgivare inom förmögenhetsförvaltning betraktar många av världens rikaste personer numera alternativa medborgarskap som en form av riskhantering, jämförbar med att diversifiera en investeringsportfölj.
Drivkrafterna varierar men omfattar bland annat oro för geopolitisk instabilitet, kärnvapenkonflikter, pandemier, social oro och de långsiktiga konsekvenserna av artificiell intelligens.
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Kraftig ökning
En undersökning från banken UBS bland miljardärkunder visade att 36 procent redan har flyttat till ett annat land minst en gång, medan ytterligare 9 procent överväger att göra det.
Även efterfrågan på alternativa uppehålls- och medborgarskapsprogram har ökat kraftigt.
Rådgivningsfirman Henley & Partners rapporterade en fördubbling av antalet amerikanska ansökningar under 2025 jämfört med året innan.
Till skillnad från tidigare, då rika ryssar och kineser dominerade marknaden för så kallade ”golden visas” och investeringsmedborgarskap, är amerikaner nu den snabbast växande kundgruppen.
Lockar investerare
Europa är fortfarande den mest eftertraktade destinationen. Över hälften av de amerikanska ansökningarna som hanterats av Henley & Partners under året har gällt europeiska program.
Kombinationen av hög levnadsstandard, starka pass och fri rörlighet inom Europa lockar många investerare.
Även Karibien har blivit populärt tack vare flera länders relativt enkla vägar till medborgarskap genom investeringar. Ett andra pass kan ge ökad flexibilitet vid internationella kriser eller resestriktioner.
Branschexperter beskriver utvecklingen som ett uttryck för att de allra rikaste inte längre vill vara beroende av ett enda land, en enda marknad eller ett enda politiskt system.
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