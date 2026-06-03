USA:s miljardärer förbereder sig för domedagen – skaffar visum

Kraftig ökning

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En undersökning från banken UBS bland miljardärkunder visade att 36 procent redan har flyttat till ett annat land minst en gång, medan ytterligare 9 procent överväger att göra det.

Även efterfrågan på alternativa uppehålls- och medborgarskapsprogram har ökat kraftigt.

Rådgivningsfirman Henley & Partners rapporterade en fördubbling av antalet amerikanska ansökningar under 2025 jämfört med året innan.

Till skillnad från tidigare, då rika ryssar och kineser dominerade marknaden för så kallade ”golden visas” och investeringsmedborgarskap, är amerikaner nu den snabbast växande kundgruppen.

Lockar investerare

Europa är fortfarande den mest eftertraktade destinationen. Över hälften av de amerikanska ansökningarna som hanterats av Henley & Partners under året har gällt europeiska program.

Kombinationen av hög levnadsstandard, starka pass och fri rörlighet inom Europa lockar många investerare.

Även Karibien har blivit populärt tack vare flera länders relativt enkla vägar till medborgarskap genom investeringar. Ett andra pass kan ge ökad flexibilitet vid internationella kriser eller resestriktioner.

Branschexperter beskriver utvecklingen som ett uttryck för att de allra rikaste inte längre vill vara beroende av ett enda land, en enda marknad eller ett enda politiskt system.

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