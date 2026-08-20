Har du någon av de här fonderna? Då flyttas dina pengar

Här kan pengarna hamna

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De nio fonderna ska ersättas av någon av tio upphandlade småbolagsfonder:

Aktiespararna Småbolag Edge

AMF Aktiefond Småbolag

Cliens Småbolag

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI

D&G Småbolag

Handelsbanken Svenska Småbolag A1

Lannebo Småbolag

Nordea Småbolagsfond Sverige

SEB Sverigefond Småbolag

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A

I brevet från Pensionsmyndigheten framgår vilken fond som är tänkt att ta över just det aktuella sparandet.

Den automatiska ersättningsfonden ska ligga i samma kategori som den gamla, ha en liknande risknivå och dessutom en lägre avgift.

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Du kan välja själv

Den som är nöjd med fonden i brevet behöver inte göra någonting. Pengarna flyttas då automatiskt.

Den som föredrar en annan fond får omkring två veckor från det att brevet kommer på sig att göra ett eget val innan den planerade flytten. Fondbytet görs genom Pensionsmyndighetens Mina sidor.

Fondtorget görs om

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Bakgrunden är den stora ombyggnaden av premiepensionens fondtorg. I stället för att fondbolagen själva ansluter sina fonder väljer Fondtorgsnämnden ut dem genom upphandlingar.

Fonderna bedöms bland annat utifrån kvalitet, kostnader och hållbarhet. Syftet är att höja kraven på förvaltningen och skapa ett tryggare fondtorg efter tidigare skandaler, däribland Allra.

Förändringen sker stegvis under flera år. Har du inte gjort något eget fondval utan har pengarna i AP7 Såfa påverkas du inte av upphandlingarna.

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