Nio småbolagsfonder har gjort sitt på premiepensionens fondtorg. Nu väntar nästa steg: spararnas pengar ska flyttas till någon av de fonder som får vara kvar.
Har du någon av de här fonderna? Då flyttas dina pengar
Sedan den 18 augusti går det inte längre att välja nio aktivt förvaltade svenska småbolagsfonder inom premiepensionen.
Anledningen är att fonderna inte blev utvalda i Fondtorgsnämndens senaste upphandling. Därmed väntar avregistrering från fondtorget.
För den som redan har pengar i någon av fonderna finns dock ingen anledning att tro att pensionskapitalet försvinner tillsammans med fonden. Pengarna ska i stället placeras någon annanstans.
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Här är fonderna som försvinner
Förändringen gäller följande fonder:
- Carnegie Småbolagsfond A
- C WorldWide Sweden Small Cap 1A
- Evli Sverige Småbolag
- Humle Småbolagsfond A
- Lannebo Small Cap Opportunities A
- Lannebo Sweden Micro Cap
- Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A
- Skandia Småbolag Sverige
- Spiltan Småbolagsfond
Den som har valt någon av dessa kommer att få information från Pensionsmyndigheten innan pengarna flyttas.
Beskedet skickas antingen digitalt eller med vanlig post. I brevet framgår vilken fond som ska ersätta den gamla.
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Här kan pengarna hamna
De nio fonderna ska ersättas av någon av tio upphandlade småbolagsfonder:
- Aktiespararna Småbolag Edge
- AMF Aktiefond Småbolag
- Cliens Småbolag
- Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI
- D&G Småbolag
- Handelsbanken Svenska Småbolag A1
- Lannebo Småbolag
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- SEB Sverigefond Småbolag
- Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A
I brevet från Pensionsmyndigheten framgår vilken fond som är tänkt att ta över just det aktuella sparandet.
Den automatiska ersättningsfonden ska ligga i samma kategori som den gamla, ha en liknande risknivå och dessutom en lägre avgift.
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Du kan välja själv
Den som är nöjd med fonden i brevet behöver inte göra någonting. Pengarna flyttas då automatiskt.
Den som föredrar en annan fond får omkring två veckor från det att brevet kommer på sig att göra ett eget val innan den planerade flytten. Fondbytet görs genom Pensionsmyndighetens Mina sidor.
Fondtorget görs om
Bakgrunden är den stora ombyggnaden av premiepensionens fondtorg. I stället för att fondbolagen själva ansluter sina fonder väljer Fondtorgsnämnden ut dem genom upphandlingar.
Fonderna bedöms bland annat utifrån kvalitet, kostnader och hållbarhet. Syftet är att höja kraven på förvaltningen och skapa ett tryggare fondtorg efter tidigare skandaler, däribland Allra.
Förändringen sker stegvis under flera år. Har du inte gjort något eget fondval utan har pengarna i AP7 Såfa påverkas du inte av upphandlingarna.
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