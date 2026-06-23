Intern rapport avslöjar: Därför rensar Oracle ut tiotusentals tjänster

Inte helt oväntat handlar det om något som många företag nu går igenom, nämligen en kursändring mot mer AI.

Behöver möta växande efterfrågan

Enligt bolagets senaste årsredovisning hade Oracle cirka 141 000 heltidsanställda vid utgången av maj 2026, jämfört med omkring 162 000 ett år tidigare.

Neddragningarna sker samtidigt som tekniksektorn investerar rekordbelopp i AI-infrastruktur.

Oracle bygger ut sin kapacitet för att möta den växande efterfrågan på datacenter från kunder som utvecklar avancerade AI-modeller, däribland OpenAI och Meta.

Bolaget uppger att införandet av AI-teknik i den egna verksamheten redan har lett till personalminskningar och att utvecklingen kan fortsätta framöver.

”Implementeringen av AI-teknik i våra verksamheter har resulterat i, och kan fortsätta att resultera i, minskningar av vår personalstyrka”, står det i en intern rapport som BBC refererar till.

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