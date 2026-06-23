Oracle är ett av världens största mjukvarubolag. Men företag har numera betydligt färre anställda. En ny rapport visar varför.
Intern rapport avslöjar: Därför rensar Oracle ut tiotusentals tjänster
Mjukvarujätten Oracle har tagit bort omkring 21 000 tjänster under det senaste året.
Det motsvarar ungefär 13 procent av bolagets globala arbetsstyrka.
Inte helt oväntat handlar det om något som många företag nu går igenom, nämligen en kursändring mot mer AI.
Behöver möta växande efterfrågan
Enligt bolagets senaste årsredovisning hade Oracle cirka 141 000 heltidsanställda vid utgången av maj 2026, jämfört med omkring 162 000 ett år tidigare.
Neddragningarna sker samtidigt som tekniksektorn investerar rekordbelopp i AI-infrastruktur.
Oracle bygger ut sin kapacitet för att möta den växande efterfrågan på datacenter från kunder som utvecklar avancerade AI-modeller, däribland OpenAI och Meta.
Bolaget uppger att införandet av AI-teknik i den egna verksamheten redan har lett till personalminskningar och att utvecklingen kan fortsätta framöver.
”Implementeringen av AI-teknik i våra verksamheter har resulterat i, och kan fortsätta att resultera i, minskningar av vår personalstyrka”, står det i en intern rapport som BBC refererar till.
Läs mer: Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur. Realtid
Stora kostnader
Samtidigt varnar Oracle för att omorganisationen kan skapa brist på kompetens inom vissa områden och tillfälligt påverka produktiviteten.
Kostnaderna för omstruktureringen har varit betydande. Under det senaste räkenskapsåret redovisade Oracle cirka 1,8 miljarder dollar i avgångsvederlag och andra omstruktureringskostnader.
Det kan jämföras med 374 miljoner dollar året innan.
De senaste neddragningarna är en del av en bredare trend i teknikbranschen. Flera av världens största teknikbolag minskar personalstyrkan samtidigt som investeringarna i AI ökar kraftigt.
Läs mer: AI-smällen mot Ted Valentin – tappar 100 miljoner. Realtid
Planerar nya AI-investeringar
Google, Amazon och Meta väntas tillsammans investera omkring 650 miljarder dollar i AI-relaterad teknik under året.
Fokus ligger framför allt på datacenter, avancerade halvledare och den datorkraft som krävs för att träna och driva stora språkmodeller.
Amazon har meddelat att bolaget planerar AI-investeringar på omkring 200 miljarder dollar det kommande året. Samtidigt har e-handelsjätten aviserat att cirka 30 000 tjänster ska försvinna i flera omgångar.
Oracle, som grundades 1977 av bland andra Larry Ellison, har under de senaste åren positionerat sig som en av de viktigaste leverantörerna av molninfrastruktur till AI-bolag.
Läs mer: Ryska aktier billigare än på tre år – investerare håller sig borta. Realtid