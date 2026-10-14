Storbanken Nordea tvingas backa från sin positiva kronprognos. Kriget i Mellanöstern och högre amerikanska räntor pressar valutan – och riskerar att göra vardagen dyrare för svenska hushåll.
Nordea ger upp hoppet om kronan – smällen för svenska hushåll
Den svenska kronan har hamnat i valutamarknadens skräplåda. Det konstaterar Nordeas strateger Henrik Unell och Joel Lundh i bankens senaste valutaanalys.
Banken räknade tidigare med ett kortvarigt krig i Mellanöstern och fallande energipriser.
Nu höjer Nordea sin prognos för euron mot kronan och avvaktar tydligare signaler från omvärlden.
USA lockar kapital från Sverige
En viktig förklaring är att amerikanska aktier åter lockar till sig kapital.
Starka rapporter från stora teknikbolag har bidragit till att vända kapitalflöden som tidigare gynnade Sverige och Europa.
Dollarn stärks också av högre amerikanska räntor. Nordea pekar på att den svenska styrräntan ligger 75 punkter under ECB:s.
Skillnaden gör det svårare för kronan att konkurrera om internationella investerares kapital.
Dyrare mat och utlandsresor
För hushållen är konsekvenserna konkreta.
En svagare krona gör importerade varor dyrare och kan pressa upp priserna på mat, kläder och drivmedel. Den som reser till USA eller euroländerna får dessutom mindre för sina svenska kronor.
I ett blogginlägg pekar låneförmedlaren Lendo på ränteskillnaderna mellan Sverige och omvärlden som en förklaring till kronans svaghet.
När räntorna är högre i USA och euroområdet kan internationella investerare lockas dit, vilket minskar efterfrågan på svenska kronor.
Pensionssparandet påverkar också
Som Dagens PS tidigare har skrivit om bidrar svenskarnas stora utlandsinvesteringar till valutaflöden som kan pressa kronan. När pensionsförvaltare och fonder köper utländska aktier behöver de ofta växla kronor till andra valutor.
Det innebär inte att pensionspengarna ensamma förklarar kronfallet. Men kapitalflödena är en faktor som kan påverka valutans utveckling över tid.
Kronan kan återhämta sig
På tisdagen stärktes kronan mot både euron och dollarn, rapporterade EFN. Men en enskild handelsdag räcker inte för att tala om ett trendbrott.
Nordea ser möjligheter till en återhämtning om oljepriserna faller och inflationsriskerna minskar. Sveriges relativt låga statsskuld kan också bli en fördel när investerare oroar sig för andra länders offentliga finanser.
Någon tydlig tidpunkt för en vändning vill banken däremot inte ange i sin analys.
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