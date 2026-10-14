Nordea ger upp hoppet om kronan – smällen för svenska hushåll

Dyrare mat och utlandsresor

För hushållen är konsekvenserna konkreta.

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En svagare krona gör importerade varor dyrare och kan pressa upp priserna på mat, kläder och drivmedel. Den som reser till USA eller euroländerna får dessutom mindre för sina svenska kronor.

I ett blogginlägg pekar låneförmedlaren Lendo på ränteskillnaderna mellan Sverige och omvärlden som en förklaring till kronans svaghet.

När räntorna är högre i USA och euroområdet kan internationella investerare lockas dit, vilket minskar efterfrågan på svenska kronor.

Pensionssparandet påverkar också

Som Dagens PS tidigare har skrivit om bidrar svenskarnas stora utlandsinvesteringar till valutaflöden som kan pressa kronan. När pensionsförvaltare och fonder köper utländska aktier behöver de ofta växla kronor till andra valutor.

Det innebär inte att pensionspengarna ensamma förklarar kronfallet. Men kapitalflödena är en faktor som kan påverka valutans utveckling över tid.

Kronan kan återhämta sig

På tisdagen stärktes kronan mot både euron och dollarn, rapporterade EFN. Men en enskild handelsdag räcker inte för att tala om ett trendbrott.

Nordea ser möjligheter till en återhämtning om oljepriserna faller och inflationsriskerna minskar. Sveriges relativt låga statsskuld kan också bli en fördel när investerare oroar sig för andra länders offentliga finanser.

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Någon tydlig tidpunkt för en vändning vill banken däremot inte ange i sin analys.

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