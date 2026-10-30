SNB, redovisar en vinst på 19,1 miljarder schweizerfranc under tredje kvartalet 2026. Det motsvarar drygt 230 miljarder kronor. Vilket är anmärkningsvärt, eftersom att SNB inte är en investmentbank – det är Schweiz centralbank.
Centralbanken gick plus 229 miljarder – på ett kvartal
Bakom miljardvinsten ligger framför allt två tillgångsslag: Guld och utländska investeringar, rapporterar CNBC.
Under kvartalet gav centralbankens guldinnehav en nettovinst på 7,6 miljarder schweizerfranc. Ytterligare 11,6 miljarder kom från innehav i utländsk valuta.
Den schweiziska centralbankens balansräkning skiljer sig rejält från en vanlig centralbanks. SNB har nämligen byggt upp en omfattande portfölj av utländska tillgångar, däribland aktier och obligationer. När börserna stiger och valutakurserna utvecklas gynnsamt kan värdena växa med enorma belopp.
44 miljarder i vinst på nio månader
Resultatet för tredje kvartalet är bara en del av den större bilden. Under årets första nio månader har SNB redovisat en sammanlagd vinst på 44,2 miljarder schweizerfranc, motsvarande omkring 535 miljarder kronor.
Som jämförelse har hela den schweiziska statsbudgeten för 2026 utgifter på 91,1 miljarder schweizerfranc. Centralbankens vinst hittills i år motsvarar alltså nästan hälften av det.
Utländsk valuta ger storvinst
Den stora vinstmotorn har varit innehaven i utländsk valuta, som bidragit med 43,3 miljarder franc. Där har stigande aktiekurser och valutakursförändringar mer än väl kompenserat för förluster på bland annat räntebärande värdepapper.
Guldinnehavet har under samma period gett en värdeökning på 1,2 miljarder franc. Det kan jämföras med det betydligt större bidraget från guldet under enbart tredje kvartalet.
Enligt Reuters var vinsten under motsvarande kvartal i fjol ännu större, 27,9 miljarder franc. Då var uppgången i guldvärdet kraftigare.
Kan ge miljarder till statskassan
Centralbankens vinster är inte bara en fråga för finansmarknaderna. De kan också få betydelse för Schweiz offentliga finanser.
SNB kan dela ut delar av sina vinster till den federala staten och landets kantoner. En sådan utdelning är ett välkommet tillskott till de offentliga kassorna, men den är långt ifrån garanterad.
Centralbanken måste också ta hänsyn till behovet av att bygga upp reserver för att kunna bedriva penningpolitik.
Dessutom kan resultatet svänga kraftigt beroende på utvecklingen på valuta-, aktie- och guldmarknaderna. SNB varnar därför för att det är svårt att dra några säkra slutsatser om helårsresultatet utifrån delårsrapporten.
Läs mer: Lyxbostäder bland Europas berg rusar i pris – här kan du fortfarande göra klipp
Läs mer: Därför växer paniken i miljardärernas paradis Schweiz