Utländsk valuta ger storvinst

Den stora vinstmotorn har varit innehaven i utländsk valuta, som bidragit med 43,3 miljarder franc. Där har stigande aktiekurser och valutakursförändringar mer än väl kompenserat för förluster på bland annat räntebärande värdepapper.

Guldinnehavet har under samma period gett en värdeökning på 1,2 miljarder franc. Det kan jämföras med det betydligt större bidraget från guldet under enbart tredje kvartalet.

Enligt Reuters var vinsten under motsvarande kvartal i fjol ännu större, 27,9 miljarder franc. Då var uppgången i guldvärdet kraftigare.

Kan ge miljarder till statskassan

ANNONS

Centralbankens vinster är inte bara en fråga för finansmarknaderna. De kan också få betydelse för Schweiz offentliga finanser.

SNB kan dela ut delar av sina vinster till den federala staten och landets kantoner. En sådan utdelning är ett välkommet tillskott till de offentliga kassorna, men den är långt ifrån garanterad.

Centralbanken måste också ta hänsyn till behovet av att bygga upp reserver för att kunna bedriva penningpolitik.

Dessutom kan resultatet svänga kraftigt beroende på utvecklingen på valuta-, aktie- och guldmarknaderna. SNB varnar därför för att det är svårt att dra några säkra slutsatser om helårsresultatet utifrån delårsrapporten.

Läs mer: Lyxbostäder bland Europas berg rusar i pris – här kan du fortfarande göra klipp

Läs mer: Därför växer paniken i miljardärernas paradis Schweiz