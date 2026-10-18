Svenska kronan sämst av de stora valutorna
Den svenska kronan har gått klart sämst i år mot den amerikanska dollarn i en jämförelse mellan världens mest omsatta och likvida valutor.
Med kursen 9,92 kronor har den svenska valutan backat 7,12 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.
Det är klart sämst av de så kallade G10-valutorna.
Andra G10-valutor som tappat mot USA-dollarn är den danska kronan med minus 4,39 procent och euron som fallit 4,32 procent.
Starkast har i stället norska kronan gått, plus 6,92 procent mot dollarn. Australisk dollar har stigit 4,09 procent.
I fjol var det i stället den svenska kronan som vecka efter vecka stärktes mot USA-dollarn.