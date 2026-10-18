Svenska kronan sämst av de stora valutorna

Med kursen 9,92 kronor har den svenska valutan backat 7,12 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.

Den svenska kronan har gått klart sämst i år mot den amerikanska dollarn i en jämförelse mellan världens mest omsatta och likvida valutor.

Med kursen 9,92 kronor har den svenska valutan backat 7,12 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.