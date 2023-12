Utländskt kapital flyr Kina – inflödet sämsta på åratal

Kinas tillväxt fortsätter att avta och marknaden tvivlar allt mer på regimens förmåga att vidta de åtgärder som krävs för att stimulera världens näst största ekonomi.

Nu har nästan allt utländskt kapital – nio tiondelar – som flödade in i Kinas aktiemarknad under 2023 redan hunnit lämna landet, rapporterar Financial Times.

Började i augusti

I reda pengar handlar det om 29 miljarder dollar som har lämnat den kinesiska aktiemarknaden sedan augusti. Det var då som fastighetsutvecklaren Country Garden missade några av sina obligationsbetalningar, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Detta blottade i sin tur den djupa kris som Kinas fastighetssektor befinner sig i och som har skakat hela landets ekonomin i sina grundvalar.

“Även om fastigheter är nyckeln sträcker sig förtroendekrisen bortom dem”, säger Wang Qi, investeringschef inom förmögenhetsförvaltning.

Läs mer: Så stjäl Kina företagshemligheter med AI – Dagens PS