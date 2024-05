Analytiker: Bensinen blir inte dyrare

”Det värsta bakom oss”

“Jag hoppas att det värsta ligger bakom oss”, säger Patrick De Haan, chef för petroleumanalys hos Gasbuddy, till CNN.

“Om inget drastiskt händer, ökar oddsen för att det nationella genomsnittet har nått den beräknade vårtoppen”.

Tom Kloza, global chef för energianalys på Oil Price Information Service, väntar sig också att bensinpriserna kommer att fortsätta falla de närmaste veckorna.

“De flesta bekymren för första halvåret är över. Jag tror priserna håller sig fram till orkansäsongen”, menar Kloza.

”Kunde varit värre”

I ett perspektiv bakåt är bensinpriserna högre än exempelvis april 2021 eller våren 2020 då pandemin höll amerikanerna borta från vägarna.

Ändå anses en vårtopp under 3,79 dollar per gallon vara ett plus för konsumenterna, jämfört med de prisnivåer man såg kunna komma i spåren av den globala oron.

“Det kunde ha varit mycket värre”, sammanfattar Andy Lipow, vd för konsultföretaget Lipow Oil Associates.

Patrick De Haan håller med.

“Det är uppenbart för mig att det här inte kommer att bli ett rekordår. Det kommer att kännas mycket mer normalt att fylla sin tank i år”, säger De Haan.

Biden lättad

Även inom Biden-administrationen lär man dra en lättnadens suck över stillastående bensinpriser.

Att det blir markant dyrare att tanka är det sista Joe Biden vill att amerikanerna ska ha i bakhuvudet när de går och röstar i november.

I den senaste undersökning CNN gjorde får Biden bara godkänt av 34 procent av de svarande när det gäller ekonomin och av endast 29 procent när det gäller att bekämpa inflationen.

Om det skulle bli dyrare att fylla tanken skulle knappast de siffrorna stiga.

Flera orsaker

Analytikerna ser flera skäl till att bensinpriserna slutat stiga.

Oljepriserna har slutat stiga och det finns säsongsbetonade faktorer som att bytet till dyrare sommarbensin på amerikanska raffinaderier är över.

Tillgången på olja stärks dessutom av en rekordhög amerikansk produktion av råolja och eftersom efterfrågan på bensin varit relativt låg har incitamentet för att för att höja priserna uteblivit.

Klimatet i fara

Några risker?

Ja. Klimatet – och inte enbart därför att transporter fortsätter att stå för en så markant stor andel av våra utsläpp.

Det är också så att erfarenheterna från i fjol visar att extremvärmen och, för USA:s del, orkansäsongen som börjar i juni kan påverka prisnivåerna tydligt.

