USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. 

Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio.

Politisk låsning

“Det är ju den växande statskulden som har lett till exempelvis den här stora politiska krisen som är i USA nu, där man inte kan enas om en ny budget”, förklarar han och fortsätter;

“Jag skulle säga att det är väldigt allvarligt, framförallt på grund av den här politiska oenigheten”.

Dagens PS redaktionschef har svårt att se hur en kompromiss ska kunna nås nu när positionerna är så låsta.

“Republikanerna har gått ut stenhårt och sagt att vi kommer inte kompromissa om någonting. Ni får ta det här i sin helhet. Samtidigt har Demokraterna ju satt sig på tvären och sagt nej, vi kan inte gå med på de här ekonomiska reformerna”. 

Kan bli “en långsam konkurs”

Det tuffa politiska läget i kombination med det växande skuldberget har fått vissa experter att börja prata om risken för att USA går i konkurs.

Men det är inget scenario som Edvard Lundqvist ser som särskilt sannolikt, i alla fall inte i det korta perspektivet.

“Det pratas mer om en långsam konkurs, där man helt enkelt tvingas till jobbiga åtgärder”, säger han.

“Att det skulle bli en faktisk konkurs där man står och inte kan betala, det är egentligen ganska långt borta”.

Håll koll på USA

En ekonomisk kris i USA skulle givetvis också slå mot Sverige.

“Osäkerhet är aldrig bra för marknaden. IMF-chefen gick ut i deras senaste tillväxtprognos och sa att osäkerhet kommer fortsätta att finnas kvar. Det är nästan som det nya normala och det är bara att vänja sig egentligen”.

Så för svenska sparare så handlar det kanske mycket om att sprida sin risk tycker Dagens PS expert.

“Det gäller att ha koll på det här. För nej, det kommer inte gå över.”

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

