USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio.

Politisk låsning

“Det är ju den växande statskulden som har lett till exempelvis den här stora politiska krisen som är i USA nu, där man inte kan enas om en ny budget”, förklarar han och fortsätter;

“Jag skulle säga att det är väldigt allvarligt, framförallt på grund av den här politiska oenigheten”.

Dagens PS redaktionschef har svårt att se hur en kompromiss ska kunna nås nu när positionerna är så låsta.

“Republikanerna har gått ut stenhårt och sagt att vi kommer inte kompromissa om någonting. Ni får ta det här i sin helhet. Samtidigt har Demokraterna ju satt sig på tvären och sagt nej, vi kan inte gå med på de här ekonomiska reformerna”.