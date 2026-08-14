USA:s nya Iran-hot får oljepriset att studsa upp

Enligt CNBC handlades det internationella riktmärket på oljemarknaden, Brent, för 87,91 dollar pet fat på fredagsmorgonen. Det är en ökning med 0,96 procent.

Den amerikanska WTI-oljans oljeterminer ökade med 1,08 procent till 82,13 dollar fatet.

Bessents och Hegseths varningar till Iran

I en intervju med Newsmax uppgav den amerikanska finansministern Scott Bessent att USA planerar för åtgärder som ”aldrig tidigare skådats” i syfte att isolera Iran ekonomiskt.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth har å sin sida meddelat att amerikanska styrkor kan upprätthålla blockaden mot iranska hamnar på obestämd tid.

”Varningarna kommer efter att Förenade Arabemiraten på torsdagskvällen meddelade att Iran attackerat två fartyg från det statligt ägda Abu Dhabi National Oil Company som passerade sundet”, konstaterar CNBC.

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