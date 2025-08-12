USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks

Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om.

Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk utrikespolitik vid American University, är köpet ett tydligt exempel på hur banden mellan USA:s försvarsdepartement och teknikjättarna blir allt starkare.

”Det är inte särskilt konstigt att de vill använda en Tesla som måltavla. Men det säger något om hur relationen mellan högteknologiföretagen och försvarsdepartementet är på väg att förändras,” säger han till Fortune.

Från elbil till måltavla – USA:s flygvapen förbereder sig på att skjuta sönder Cybertrucks under framtida övningar – för att lära sig möta fiender.

Fordon som måltavlor

Cybertruckarna ingår i en större beställning av totalt 33 fordon för ”live missile fire testing” vid White Sands Missile Range i New Mexico.

I dokumenten anges att Cybertruckarna endast behöver vara bogserbara, inte fungerande. Bilarnas batterier kommer i själva verket att monteras bort.

I ett separat dokument som finns en motivering till varför just Teslas fordon efterfrågas.

”I stridsmiljö är det troligt att fienden kommer att övergå till modeller som Tesla Cybertrucks eftersom de har visat sig inte ta den skada man normalt förväntar sig vid kraftiga träffar,” står det i dokumentet.