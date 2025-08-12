Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten.
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om.
Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk utrikespolitik vid American University, är köpet ett tydligt exempel på hur banden mellan USA:s försvarsdepartement och teknikjättarna blir allt starkare.
”Det är inte särskilt konstigt att de vill använda en Tesla som måltavla. Men det säger något om hur relationen mellan högteknologiföretagen och försvarsdepartementet är på väg att förändras,” säger han till Fortune.
Fordon som måltavlor
Cybertruckarna ingår i en större beställning av totalt 33 fordon för ”live missile fire testing” vid White Sands Missile Range i New Mexico.
I dokumenten anges att Cybertruckarna endast behöver vara bogserbara, inte fungerande. Bilarnas batterier kommer i själva verket att monteras bort.
Läs även: Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street
I ett separat dokument som finns en motivering till varför just Teslas fordon efterfrågas.
”I stridsmiljö är det troligt att fienden kommer att övergå till modeller som Tesla Cybertrucks eftersom de har visat sig inte ta den skada man normalt förväntar sig vid kraftiga träffar,” står det i dokumentet.
Musk och Pentagon – en lång historia
Det är dock långt ifrån första gången Elon Musk och hans företag samarbetar med det amerikanska försvaret.
SpaceX fick tidigare i år kontrakt värda 22 miljarder dollar för att skjuta upp militära satelliter och leverera satellituppkoppling genom Starlink till militära operationer i Ukraina.
Musk del av en större trend
Men Elon Musk och hans bolag är bara en del av en större trend med nära samarbeten mellan amerikanska militären och privata techbolag.
Läs även: Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa
Palantir, grundat av Peter Thiel, redovisade förra veckan över 1 miljard dollar i kvartalsintäkter för första gången. Starkt bidragande till den starka rapporten var ett rekordstort avtal med den amerikanska armén värt 10 miljarder dollar över tio år.
Läs även: Huangs dotter – Nvidias nästa ledare?
I juni blev det känt att OpenAI ett kontrakt på 200 miljoner dollar för att utveckla AI-lösningar till både militära och administrativa ändamål inom försvarsdepartementet.
Enligt USA:s federala revisionsmyndighet GAO gick mer än hälften av alla statliga kontrakt under budgetåret 2024 till privata företag inom försvarssektorn. Det handlar om sammanlagt 445 miljarder dollar av totalt 755 miljarder.
Läs även: Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar, Realtid
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
