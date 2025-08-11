Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street

När Intel CEO Lip-Bu Tan nu besöker Vita Huset drar marknaden paralleller till Apples CEO Tim Cooks möte med president Donald Trum.

”Apple och Tim Cook visade prov på mästarklass i att hantera osäkerhet efter många månaders överhängande oro kring de potentiella utmaningar som tullar kan innebära för företaget, ” skev JP Morgan-analytikern Samik Chatterjee i en kommentar förra veckan.

Tan ska redan idag, måndag, besöka Vita huset, enligt personer med insyn. Resan från Silicon Valley till Washington D.C. sker efter att president Trump förra veckan krävt hans avgång på grund av kopplingar till kinesiska företag.

Tan förväntas på plats ha ett omfattande samtal med Trump i syfte att förklara sin personliga och professionella bakgrund. Han kan också komma att föreslå samarbeten och ytterligare investeringar i USA.

Började med ett brev

Kritiken mot Tan började när den republikanske senatorn Tom Cotton bad Intels styrelse att svara på frågor om CEO:ns band till Kina, inklusive investeringar i landets halvledarbolag. Kort därefter gick president Trump ut och kallade Tan ”kraftigt jävig” samt krävde hans omedelbara avgång.

Förra veckan besökte Apples vd Tim Cook presidenten i Vita huset. Han lovade att investera stora belopp i USA – totalt höjdes Apples åtagandet med 600 miljarder dollar över de kommande åren. I summan ingår en ny satsning på 100 miljarder dollar för att flytta tillverkning till USA. Aktien steg kraftigt på Wall Street efter beskedet.

