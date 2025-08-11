Dagens PS
Börs & Finans

Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street

Intel-chefen till Vita huset – efter Trumps krav på avgång. Marknadens hoppas på Apple.
Intels CEO Lip-Bu Tan ska under måndagen möta president Donald Trump i Vita huset, bara dagar efter att presidenten offentligt krävt hans avgång. Aktien stiger.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Intels aktie stiger kraftigt på måndagen efter nyheter att bolagets CEO Lip-Bu Tan ska träffa USA:s president Donald Trump. Besöket sker bara dagar efter att Trump öppet krävt Tans avgång – ett ovanligt och uppseendeväckande drag från en amerikansk president.

När Intel CEO Lip-Bu Tan nu besöker Vita Huset drar marknaden paralleller till Apples CEO Tim Cooks möte med president Donald Trum.

”Apple och Tim Cook visade prov på mästarklass i att hantera osäkerhet efter många månaders överhängande oro kring de potentiella utmaningar som tullar kan innebära för företaget, ” skev JP Morgan-analytikern Samik Chatterjee i en kommentar förra veckan.

Tan ska redan idag, måndag, besöka Vita huset, enligt personer med insyn. Resan från Silicon Valley till Washington D.C. sker efter att president Trump förra veckan krävt hans avgång på grund av kopplingar till kinesiska företag.

Tan förväntas på plats ha ett omfattande samtal med Trump i syfte att förklara sin personliga och professionella bakgrund. Han kan också komma att föreslå samarbeten och ytterligare investeringar i USA.

Läs även: Intel faller efter Trump-krav på vd:ns avgång

Började med ett brev

Kritiken mot Tan började när den republikanske senatorn Tom Cotton bad Intels styrelse att svara på frågor om CEO:ns band till Kina, inklusive investeringar i landets halvledarbolag. Kort därefter gick president Trump ut och kallade Tan ”kraftigt jävig” samt krävde hans omedelbara avgång.

Läs även: Apple rusar – efter mötet i Vita huset

Förra veckan besökte Apples vd Tim Cook presidenten i Vita huset. Han lovade att investera stora belopp i USA – totalt höjdes Apples åtagandet med 600 miljarder dollar över de kommande åren. I summan ingår en ny satsning på 100 miljarder dollar för att flytta tillverkning till USA. Aktien steg kraftigt på Wall Street efter beskedet.

Riskkapitalisten Mike Moritz manar Intels styrelse att stå bakom CEO Lip-Bu Tan och inte ge efter för vad han kallar president Trumps ”hämndlystna politiska cirkus”.
Riskkapitalisten och Klarnas styrelseordförande Mike Moritz manar Intels styrelse att stå bakom CEO Lip-Bu Tan och inte ge efter för vad han kallar president Trumps ”hämndlystna politiska cirkus”. Bild: TT.
Stöd från tunga namn

Den välkände riskkapitalisten och Klarnas styrelseordförande Mike Moritz uppmanade i helgen Intel att stå bakom sin CEO. 

”Trumps angrepp saknar modern motsvarighet,” skriver Moritz i Financial Times och kallar det en ”hämndlysten politisk cirkus”.

Moritz lyfter fram Tans tidigare vändning av Cadence Design Systems. Han anser att det inte finns någon bättre lämpad att förändra Intels framtid.

”Nu måste Intels styrelse avgöra om man ska följa i spåren av så många andra företagsledare och ge efter för presidentens mobbning eller visa prov på ryggrad och bli ett föredöme för andra företag. Tidiga tecken på trots är uppmuntrande.”

Läs även: Nvidia får betala för export till Kina

Intels aktie är i skrivande stund upp över 4,5 procent.

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

