Han har lämnat Silicon Valley, kritiserar USA:s toppuniversitet och samarbetar med både USA:s militär och Israel. Palantirs CEO Alex Karp är en av techvärldens mest kontroversiella personer – lika hyllad på börsen som han är fördömd på gatorna.
Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa
Palantir är ett noterat amerikanskt AI- och mjukvaruföretag som utvecklar analysverktyg för underrättelsetjänster, militär och brottsbekämpande myndigheter.
”Om ditt argument är så starkt – varför låter du då inte den andra sidan tala? Den självklara lösningen på krig är att västvärlden har de starkaste, mest precisa och dödligaste vapnen som finns – så att vi kan minimera onödiga oskyldiga dödsfall” svarade CEO Alex Karp en kritiker vid The Hill & Valley Forum tidigare i år.
The Hill & Valley är ett slutet nätverk med amerikanska politiker, investerare och techledare som som arbetar för att stärka samarbetet mellan Silicon Valley och Washington D.C.. – särskilt kring AI, säkerhet och försvar.
Det är dock bara ett i mängden av kontroversiella uttalande från Alex Karp. Palantirs 58-åriga CEO från New York – med sitt karaktäristiska grålockiga hårsvall – är nästan lika omstridd som Teslas CEO Elon Musk.
Kanonår – hyllas på Wall Street
Palantir har under 2025 haft ett av sina starkaste år hittills.
Företaget fortsätter säkra tunga kontrakt inom amerikansk försvarsteknik, intäkterna stiger, och aktiekursen har mer än fördubblats sedan årets början. Men samtidigt som Palantir klättrar på börsen, växer protesterna på gatorna.
I måndags släppte Palantir sin kvartalsrapport , och slog Wall Streets förväntningar. Bolaget höjde årsprognosen efter stark efterfrågan på AI-tjänster från både företag och myndigheter. Alex Karp beskrev utvecklingen som en ”brant och stadig klättring”.
I april skrev bolaget under ett nytt avtal med amerikanska immigrationsmyndigheten ICE, värt 30 miljoner dollar. Det är ett samarbete som lett till omfattande kritik.
Demonstrationer har sedan dess fortsatt i New York och Seattle, Washington D.C. och Denver. Aktivistgruppen Planet Over Profit anklagar Palantir för att förse myndigheter med AI-verktyg för massövervakning och deportationer.
“Du kanske är amerikansk medborgare och tänker att Palantir inte påverkar dig. Jo, det gör det. De bygger upp en databas med information om alla amerikanska medborgare – för att övervaka och kontrollera oss,” säger Joao Paulo Connolly från Bay Resistance Silicon Valley till Palo Alto Online.
“Toppuniversiteten undergräver meritokrati”
I samband med Palantirs senaste kvartalsrapport kritiserade Alex Karp elituniversitet och traditionella antagningssystem – och menar att dessa etablerade strukturer undergräver meritokrati.
Karp tonar ner värdet av prestigefulla akademiska examina, såsom från Harvard, Princeton eller Yale, och betonade att det verkliga måttet på värde är vad medarbetaren faktiskt bidrar med.
“Om du kommer till Palantir, är din karriär säkrad”, hävdar han.
Tar avstånd från Silicon Valley
I boken The Technological Republic, som publicerades tidigare i år, öppnar Karp med kraftfull kritik riktad mot Silicon Valley:
“Silicon Valley har tappat det”, skriver han och medförfattaren.
Karp anser att den tidigare nära alliansen mellan teknikföretag och den amerikanska staten har luckrats upp. Techföretagen fokuserar numera för mycket på smala konsumentprodukter istället för på teknik som verkligen adresserar större nationella eller globala utmaningar.
Redan under pandemin flyttade Palantir sitt huvudkontor från Palo Alto till Denver. Alex Karp har beskrivit flytten som ett ideologiskt avståndstagande från en inåtvänd och moraliserande techkultur. Han bor själv numera på landsbygden i New Hampshire.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
