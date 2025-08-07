Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa

Palantir är ett noterat amerikanskt AI- och mjukvaruföretag som utvecklar analysverktyg för underrättelsetjänster, militär och brottsbekämpande myndigheter.

”Om ditt argument är så starkt – varför låter du då inte den andra sidan tala? Den självklara lösningen på krig är att västvärlden har de starkaste, mest precisa och dödligaste vapnen som finns – så att vi kan minimera onödiga oskyldiga dödsfall” svarade CEO Alex Karp en kritiker vid The Hill & Valley Forum tidigare i år.

Palantirs CEO Alex Karp, nästan lika omstridd i teknikvärlden som Elon Musk, leder bolaget genom rekordkontrakt, börsframgångar och växande protester mot samarbeten med militär, Israel och immigrationsmyndigheterBild: TT

The Hill & Valley är ett slutet nätverk med amerikanska politiker, investerare och techledare som som arbetar för att stärka samarbetet mellan Silicon Valley och Washington D.C.. – särskilt kring AI, säkerhet och försvar.

Det är dock bara ett i mängden av kontroversiella uttalande från Alex Karp. Palantirs 58-åriga CEO från New York – med sitt karaktäristiska grålockiga hårsvall – är nästan lika omstridd som Teslas CEO Elon Musk.

Kanonår – hyllas på Wall Street

Palantir har under 2025 haft ett av sina starkaste år hittills.

Företaget fortsätter säkra tunga kontrakt inom amerikansk försvarsteknik, intäkterna stiger, och aktiekursen har mer än fördubblats sedan årets början. Men samtidigt som Palantir klättrar på börsen, växer protesterna på gatorna.

I måndags släppte Palantir sin kvartalsrapport , och slog Wall Streets förväntningar. Bolaget höjde årsprognosen efter stark efterfrågan på AI-tjänster från både företag och myndigheter. Alex Karp beskrev utvecklingen som en ”brant och stadig klättring”.

ANNONS

Läs även: Kontroversiella AI-jätten krossar Wall Streets förväntningar

I april skrev bolaget under ett nytt avtal med amerikanska immigrationsmyndigheten ICE, värt 30 miljoner dollar. Det är ett samarbete som lett till omfattande kritik.

Demonstrationer har sedan dess fortsatt i New York och Seattle, Washington D.C. och Denver. Aktivistgruppen Planet Over Profit anklagar Palantir för att förse myndigheter med AI-verktyg för massövervakning och deportationer.

Läs även: Palantir klättrar på börsen – men kritiken växer på gatorna

“Du kanske är amerikansk medborgare och tänker att Palantir inte påverkar dig. Jo, det gör det. De bygger upp en databas med information om alla amerikanska medborgare – för att övervaka och kontrollera oss,” säger Joao Paulo Connolly från Bay Resistance Silicon Valley till Palo Alto Online.