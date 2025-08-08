Är Huangs dotter Madison på väg att ta över Nvidia?

Det är den amerikanska techsajten The Information som har grävt i syskonens framfart. Reportrarna har bland annat intervjuat ett 30-tal personer som känner Madison Huang och Spencer Huang väl – både inom och utanför företaget.

Vid ett internt möte tidigare i år fick Nvidias CEO Jensen Huang en fråga om nepotism. Han erkände att många anställdas barn jobbar på Nvidia.

“Det stör mig inte. Jag tror att föräldrarna inte skulle ha gått i god för sina barn om de inte var säkra på att de inte skulle göra bort sig.”

Han tillade med ett skratt:

“Många andra generationens Nvidia-anställda överträffar sina föräldrar.”

Madison är en del av bandet

Jensen dotter Madison började på Nvidia 2020 och är i dag senior director inom Omniverse, företagets satsning på simulering och digitala tvillingar. Spencer kom in två år senare och är produktlinjechef inom robotteknik.

Läs även: Byggde ChatGPT – nu utmanar hennes bolag Open AI

Madison har tagit en särskilt synlig roll. Hon ingår i “The Band”, en liten grupp utvalda chefer som reser med Jensen till stora branschkonferenser som GTC och Computex. De arbetar tätt med honom inför varje framträdande, från att gå igenom slides på hotellrum till att justera ljussättning på scen.

ANNONS

Trots detta är det långt ifrån givet hur syskonens framtid inom Nvidia ser ut. Den tidigare Nvidia-chefen Greg Estes uttrycker det så här till The Information:

“Det är mänskligt att ingen kan vara i ett möte med dem utan att tänka på vem deras pappa är. Men de jobbar hårt, är skickliga och bryr sig om företaget.”