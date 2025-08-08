Dagens PS
Är Huangs dotter Madison på väg att ta över Nvidia?

Madison Huang, 34, reser i maktens innersta krets – men är hon på väg att ärva tronen? På Nvidia kallas hon internt en del av 'The Band', gruppen som förbereder varje steg Jensen Huang tar."
Inför varje stort framträdande granskar Madison Huang slides, ljussättning och detaljer – som en del av 'The Band', den handplockade grupp som omger Jensen Huang bakom kulisserna
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Det kommer allt fler rapporter om att Jensen Huangs dotter Madison, 34, och sonen Spencer, 35, avancerar inom Nvidia. Dottern ingår bland annat i en liten, inflytelserik grupp chefer kallad “The Band”, som reser med Jensen till stora evenemang.

Det är den amerikanska techsajten The Information som har grävt i syskonens framfart. Reportrarna har bland annat intervjuat ett 30-tal personer som känner Madison Huang och Spencer Huang väl – både inom och utanför företaget.

Vid ett internt möte tidigare i år fick Nvidias CEO Jensen Huang en fråga om nepotism. Han erkände att många anställdas barn jobbar på Nvidia.

“Det stör mig inte. Jag tror att föräldrarna inte skulle ha gått i god för sina barn om de inte var säkra på att de inte skulle göra bort sig.”

Han tillade med ett skratt:

“Många andra generationens Nvidia-anställda överträffar sina föräldrar.”

Madison är en del av bandet

Jensen dotter Madison började på Nvidia 2020 och är i dag senior director inom Omniverse, företagets satsning på simulering och digitala tvillingar. Spencer kom in två år senare och är produktlinjechef inom robotteknik.

Läs även: Byggde ChatGPT – nu utmanar hennes bolag Open AI

Madison har tagit en särskilt synlig roll. Hon ingår i The Band”, en liten grupp utvalda chefer som reser med Jensen till stora branschkonferenser som GTC och Computex. De arbetar tätt med honom inför varje framträdande, från att gå igenom slides på hotellrum till att justera ljussättning på scen.

Trots detta är det långt ifrån givet hur syskonens framtid inom Nvidia ser ut. Den tidigare Nvidia-chefen Greg Estes uttrycker det så här till The Information:

“Det är mänskligt att ingen kan vara i ett möte med dem utan att tänka på vem deras pappa är. Men de jobbar hårt, är skickliga och bryr sig om företaget.”

The Information har intervjuat ett stort antal personer med insyn i Nvidia och syskonen Huangs karriärer.
Från fine dining och barliv till AI

Syskonens väg till techbranschen har varit långt från spikrak. Madison utbildade sig till konditor, jobbade som kock i New York och San Francisco, studerade vin och bakverk i Paris och arbetade nästan fyra år på LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Spencer drev cocktailbaren R&D Cocktail Lab i Taipei i sju år, efter att ha studerat internationell marknadsföring i Chicago och läst mandarin vid National Taiwan University.

Läs även: Uber trycker på knappen – mänskliga förare ersätts av AI

Båda påbörjade sin resa tillbaka till teknikvärlden 2019, då de gick en AI-kurs på MIT och började studera på MBA-program. Madison vid London Business School och Spencer vid NYU i New York. Under sin studietid gjorde Madison praktik på Nvidias marknadsavdelning. Hon erbjöds därefter en fast tjänst. Madison tog sig sedan snabbt vidare till Omniverse, där hon i dag har en nyckelroll i att driva företagets satsning på simuleringsmjukvara.

Spencer arbetar idag inom robotiksimulering, där han bland annat ansvarar för att utveckla AI-modeller som hjälper robotar förstå sin omgivning bättre – ytterligare ett område Jensen ser som framtidskritiskt.

Jensen var labbpartner med sin blivande fru

Jensen Huang föddes i Taiwan, växte upp i Thailand och skickades som nioåring till USA utan att kunna engelska. Han och hans bror bodde hos släktingar i Tacoma tills föräldrarna kunde ansluta. De placerade honom på en internatskola i Kentucky, vilket visade sig vara en skola för ungdomar med problem – något Huang i efterhand kallat ett lyckokast, enligt NY Times.

På Oregon State University studerade Huang elektroteknik och träffade sin blivande fru Lori – de var labbpartners under studietiden. Senare tog han en master vid Stanford.

På restaurangen Denny’s i Kalifornien, skissade Huang och två kollegor upp idén till Nvidia. Med 40 000 dollar i startkapital grundade de företaget i en lägenhet i Fremont. Det börsintroducerades 1999, men det dröjde till 2017 innan Huang blev miljardär.

Huang är känd för sin svarta läderjacka, sin arbetsnarkomani och sitt Star Trek-inspirerade huvudkontor i Santa Clara. Han lever tillbakadraget men bor med sin fru i ett hus värt 44 miljoner dollar på San Franciscos så kallade Billionaires’ Row.

Läs även: Nvidias vd – USA:s fredsmäklare i Kina, Realtid

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

