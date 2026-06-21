USA sviker sina allierade, Sydkorea vinner, och Sverige pressas

Anledningen till att Polen valde just Sydkorea var av rädsla för att bli Kremls nästa måltavla efter attacken mot Ukraina 2022, att de närmaste allierade såsom Tyskland reagerade med för mycket försiktighet, enligt Politico.

Det som då såg ut som en engångsorder har blivit ett mönster. Allt fler väljer Sydkorea på grunda v neutraliteten jämfört med att köpa från Ryssland, Kina, USA eller Israel.

Sydkoreas vapenexport till Europa nådde sina högsta nivåer under just 2022 och 2025, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri.

Industrin som aldrig fick ett fredsavtal

Västeuropa skar ned sin vapenproduktion efter kalla kriget. Sydkorea fick aldrig den möjligheten. Kriget mot Nordkorea tog slut 1953 genom ett vapenstillestånd som aldrig ersattes av ett fredsavtal. Landet har hållit fabrikerna igång sedan dess.

Koreanska beställningar görs i hundratal stridsvagnar åt gången, vilket pressar styckkostnaden och håller produktionslinjerna varma. Det gör att koreanerna kan leverera tungt materiel snabbt, medan europeiska orderböcker redan är fulla i åratal.

Just leveranstiden vägde tungt när Polen, som ville rusta upp i hög takt och var frustrerat över trög hjälp från bland annat Tyskland, la sina rekordordrar i Seoul.

Rumänien följde 2024 med en beställning på K9-haubitsar med tillverkning på plats. I december 2025 tecknade Hanwha ytterligare ett raketavtal med Polen på omkring fyra miljarder dollar, motsvarande cirka 38 miljarder kronor, enligt Carnegie Endowment.