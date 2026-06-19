När det japanska flygvapnet i januari fyllde tankarna på sydkoreanska Black Eagles på Okinawa var det första gången Japans försvarsmakt tankade sydkoreanskt militärflyg. En obetydlig detalj på ytan, som nu fått större betydelse även för Sverige.
Japan tankar Sydkoreas "Black Eagles" – påverkar Sverige
Under ytan rör sig nämligen ett maktskifte i Asien som svenska sparare bör hålla ögonen på.
Dagens PS har sedan tidigare följt hur Sydkoreas snabbväxande försvarsindustri flyttar fram positionerna på börsen, senast i vår genomgång av landets historiska satsning på kärnkraftsdrivna ubåtar. Nu kopplas den industriella styrkan ihop med ett politiskt närmande till Japan.
Japan vill skriva logistikavtal med Sydkorea
Enligt uppgifter den 18 juni vill Tokyo göra tankningsstödet till en återkommande rutin och på sikt nå ett fullständigt logistikavtal, ett så kallat ACSA. Sydkoreas president Lee Jae-myung kallar avtalet praktiskt nödvändigt men medger att opinionen hemma gör det svårt att sluta avtal med Japan, enligt JT.
Japan har redan motsvarande avtal med bland andra USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Sydkorea är nästa pusselbit.
Vad det betyder för Stockholmsbörsen
Detta skapar två kännbara konsekvenser för Sverige. För det första binds världens viktigaste halvledarkluster närmare samman politiskt. Japan dominerar produktionsutrustning och kemikalier, medan Sydkorea äger minnesmarknaden genom Samsung och SK Hynix.
Mindre friktion mellan dem sänker en av de tyngre riskpremierna i den globala teknikkedjan som även svenska verkstadsbolag och fondsparare är exponerade mot.
För det andra växer en skarp konkurrent fram. Ju tätare Sydkoreas försvarsindustri samordnas med Japan och USA, desto starkare står den i exportstrider mot europeiska bolag.
Det märks redan för Saab. Aktien handlas efter en kraftig uppgång de senaste åren på 503 kronor och har backat något under 2026. Analytikerna är djupt oeniga om vart kursen ska ta vägen härnäst.
För svenska sparare med försvar i portföljen är detta ingen larmsignal, utan en påminnelse om att konkurrensen hårdnar bortom Europa. Samtidigt söker sig Japan själv närmare EU.
PS analys
Tankningen är symbolik, men symbolik på rätt sida historien. Ett allierat asiatiskt block håller på att ta form med USA i mitten. Vår bedömning är att koreansk försvarsexport blir en återkommande motståndare för svenska försvarsbolag långt innan något ACSA är påskrivet.
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