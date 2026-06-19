Japan tankar Sydkoreas "Black Eagles" – påverkar Sverige

Vad det betyder för Stockholmsbörsen

Detta skapar två kännbara konsekvenser för Sverige. För det första binds världens viktigaste halvledarkluster närmare samman politiskt. Japan dominerar produktionsutrustning och kemikalier, medan Sydkorea äger minnesmarknaden genom Samsung och SK Hynix.

Mindre friktion mellan dem sänker en av de tyngre riskpremierna i den globala teknikkedjan som även svenska verkstadsbolag och fondsparare är exponerade mot.

För det andra växer en skarp konkurrent fram. Ju tätare Sydkoreas försvarsindustri samordnas med Japan och USA, desto starkare står den i exportstrider mot europeiska bolag.

Det märks redan för Saab. Aktien handlas efter en kraftig uppgång de senaste åren på 503 kronor och har backat något under 2026. Analytikerna är djupt oeniga om vart kursen ska ta vägen härnäst.

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För svenska sparare med försvar i portföljen är detta ingen larmsignal, utan en påminnelse om att konkurrensen hårdnar bortom Europa. Samtidigt söker sig Japan själv närmare EU.

PS analys

Tankningen är symbolik, men symbolik på rätt sida historien. Ett allierat asiatiskt block håller på att ta form med USA i mitten. Vår bedömning är att koreansk försvarsexport blir en återkommande motståndare för svenska försvarsbolag långt innan något ACSA är påskrivet.

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