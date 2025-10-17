USA: Guldet upp, aktier faller

Amerikanska aktier föll under torsdagen, ett fall drivet av sämre resultat för medelstora banker. Det i sin tur driver på oro kring de lån bankerna beviljat, rapporterar Fortune.

S&P 500 sjönk 0,6 procent efter en morgonuppgång, Dow Jones Industrial Average sjönk 0,7 procent och Nasdaq Composite tappade 0,5 procent.

Bankerna i den mellanstora divisionen förmörkar börsmäklarnas horisont. Zions Bancorp rasade 13,1 procent sedan banken meddelar att dess vinst tredje kvartalet skrivs ned 50 miljoner dollar på grund av ett par lån.

Zions skriver att banken funnit ”uppenbara felaktiga framställningar och avtalsenliga försummelser” från låntagarna och flera personer som garanterat lånen, tillsammans med “andra oegentligheter”.

Skakigt på börserna – Sydkorea mot strömmen. Dagens PS

Nästa bank att drabbas

Ytterligare en bank, Western Alliance Bancorp, sjönk 10,8 procent efter att ha stämt en låntagare för påstått bedrägeri.

Banken försökte reducera kursfallet med att påpeka att man trots stämningen står fast vid sina finansiella prognoser för 2025.

Spekulanterna har blivit mer fokuserade på banker och lån efter förra månadens konkursansökan från First Brands Group, en leverantör av bildelar.

ANNONS

Det som nu är frågan är om det, tillsammans med de två ovan, är engångsföreteelser eller en signal om ett större hot.

Nytt rekord igen för guld i skvatt galna rallyt. Dagens PS