USA: Guldet upp, aktier faller
Amerikanska aktier föll under torsdagen, ett fall drivet av sämre resultat för medelstora banker. Det i sin tur driver på oro kring de lån bankerna beviljat, rapporterar Fortune.
S&P 500 sjönk 0,6 procent efter en morgonuppgång, Dow Jones Industrial Average sjönk 0,7 procent och Nasdaq Composite tappade 0,5 procent.
Bankerna i den mellanstora divisionen förmörkar börsmäklarnas horisont. Zions Bancorp rasade 13,1 procent sedan banken meddelar att dess vinst tredje kvartalet skrivs ned 50 miljoner dollar på grund av ett par lån.
Zions skriver att banken funnit ”uppenbara felaktiga framställningar och avtalsenliga försummelser” från låntagarna och flera personer som garanterat lånen, tillsammans med “andra oegentligheter”.
Nästa bank att drabbas
Ytterligare en bank, Western Alliance Bancorp, sjönk 10,8 procent efter att ha stämt en låntagare för påstått bedrägeri.
Banken försökte reducera kursfallet med att påpeka att man trots stämningen står fast vid sina finansiella prognoser för 2025.
Spekulanterna har blivit mer fokuserade på banker och lån efter förra månadens konkursansökan från First Brands Group, en leverantör av bildelar.
Det som nu är frågan är om det, tillsammans med de två ovan, är engångsföreteelser eller en signal om ett större hot.
Wall Street inledde AI-dopat
På Wall Street inledde börsen optimistiskt efter en rapport kring AI-boomen. Taiwan Semiconductor Manifacturing rapporterade en större vinstökning än marknadens spådomar antytt.
TSMC:s finanschef Wendell Huang sade i samband med det att koncernen väntar sig ”fortsatt stark efterfrågan på våra ledande processtekniker” under resten av året.
Men Dow Jones gick ändå från ett tidigt plus på 169 poäng till ett eftermiddagminus på 472, en kurva typisk för veckans mönster, ett som varit skakigt ända sedan Donald Trumps senaste hot mot Kina.
Olja ner – guld uppåt
På oljemarknaden sjönk råoljepriserna efter att Trump gått med på att träffa Vladimir Putin i Ungern för att nå närmare en lösning av Ukraina-situationen.
Ett fat amerikansk råolja sjönk 1,4 procent till 57,46 dollar medan Brentråolja sjönk 1,4 procent till 61,06 dollar per fat.
Guldet fortsätter uppåt i jakten på säkrare investeringar. Guldet steg 2,5 procent till 4 304,60 dollar per uns, vilket gör att årets uppgång nu är 63 procent.
En rapport fredag morgon säger att produktionen i mellersta Atlantregionen oväntat minskar, en av de få inblickar i ekonomin som amerikanska Fed fått efter den amerikanska nedstängningen.
Fed får försöka gissa kring inflation och arbetsmarknad när den amerikanska nedstängningen gör att viktiga uppdateringar försenas.
Den extra osäkerheten bidrar också till att hissa guldet mot nya höjder.
