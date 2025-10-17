Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

USA: Guldet upp, aktier faller

Guld upp, olja och aktier ner i USA
Uppåt på Wall Street? Javars. Sammanfattningen är att amerikanska aktier sjunker liksom oljepriserna, samtidigt som guldet fortsätter uppåt. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Amerikanska aktier faller när banker svajar. Samtidigt fortsätter guldet uppåt, bland annat i osäkerheten under USA:s nedstängning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Amerikanska aktier föll under torsdagen, ett fall drivet av sämre resultat för medelstora banker. Det i sin tur driver på oro kring de lån bankerna beviljat, rapporterar Fortune.

S&P 500 sjönk 0,6 procent efter en morgonuppgång, Dow Jones Industrial Average sjönk 0,7 procent och Nasdaq Composite tappade 0,5 procent.

Bankerna i den mellanstora divisionen förmörkar börsmäklarnas horisont. Zions Bancorp rasade 13,1 procent sedan banken meddelar att dess vinst tredje kvartalet skrivs ned 50 miljoner dollar på grund av ett par lån.

Zions skriver att banken funnit ”uppenbara felaktiga framställningar och avtalsenliga försummelser” från låntagarna och flera personer som garanterat lånen, tillsammans med “andra oegentligheter”.

Skakigt på börserna – Sydkorea mot strömmen. Dagens PS

Nästa bank att drabbas

Ytterligare en bank, Western Alliance Bancorp, sjönk 10,8 procent efter att ha stämt en låntagare för påstått bedrägeri.

Banken försökte reducera kursfallet med att påpeka att man trots stämningen står fast vid sina finansiella prognoser för 2025.

Spekulanterna har blivit mer fokuserade på banker och lån efter förra månadens konkursansökan från First Brands Group, en leverantör av bildelar.

ANNONS

Det som nu är frågan är om det, tillsammans med de två ovan, är engångsföreteelser eller en signal om ett större hot.

Nytt rekord igen för guld i skvatt galna rallyt. Dagens PS

Värd sin vikt i guld? Ett uttryck som känns mer berättigat än på länge. Guldpriset fortsätter uppåt i en ekonomi och värld präglad av osäkerhet. (Foto: Bertil Ericson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

11 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Wall Street inledde AI-dopat

På Wall Street inledde börsen optimistiskt efter en rapport kring AI-boomen. Taiwan Semiconductor Manifacturing rapporterade en större vinstökning än marknadens spådomar antytt.

TSMC:s finanschef Wendell Huang sade i samband med det att koncernen väntar sig ”fortsatt stark efterfrågan på våra ledande processtekniker” under resten av året.

Men Dow Jones gick ändå från ett tidigt plus på 169 poäng till ett eftermiddagminus på 472, en kurva typisk för veckans mönster, ett som varit skakigt ända sedan Donald Trumps senaste hot mot Kina.

Olja ner – guld uppåt

På oljemarknaden sjönk råoljepriserna efter att Trump gått med på att träffa Vladimir Putin i Ungern för att nå närmare en lösning av Ukraina-situationen.

ANNONS

Ett fat amerikansk råolja sjönk 1,4 procent till 57,46 dollar medan Brentråolja sjönk 1,4 procent till 61,06 dollar per fat.

Guldet fortsätter uppåt i jakten på säkrare investeringar. Guldet steg 2,5 procent till 4 304,60 dollar per uns, vilket gör att årets uppgång nu är 63 procent.

En rapport fredag morgon säger att produktionen i mellersta Atlantregionen oväntat minskar, en av de få inblickar i ekonomin som amerikanska Fed fått efter den amerikanska nedstängningen.

Fed får försöka gissa kring inflation och arbetsmarknad när den amerikanska nedstängningen gör att viktiga uppdateringar försenas.

Den extra osäkerheten bidrar också till att hissa guldet mot nya höjder.

Han blev 179 miljarder rikare – över en natt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBrentoljaGuldOljaUSA-börsen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS