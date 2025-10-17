Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan.
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, alltså 179 miljarder kronor.
Därmed petade han Microsofts ex-vd Steve Ballmer från sjundeplatsen i Bloomberg Billionaires Index och knep hans placering. Ballmer uppges nu ”bara” vara god för omkring 1 658 miljarder kronor.
Fick se miljarder gå upp i rök innan uppryckningen nu
Arnault rankades innan förmögenhetsrusning i veckan som världens åttonde rikaste person.
Allt enligt det amerikanska affärsmagasinet Fortune, som berättar att fransmannen upplevt månader av turbulens i sitt lyximperium där kunder bytt ut köpen av designerväskor mot exklusiva resor.
Det som fått hans pengahög att explodera nu är en stark vinstrapport, men annars har hans förmögenhet ”fluktuerat kraftigt under 2025”, skriver Fortune och konstaterar att Arnault förlorat åtskilliga miljarder sedan mars i år.
Bernard Arnault äger nästan hälften, 48 procent, av LVMH och hans rikedom är helt beroende av att konsumenterna shoppar lyxprodukter som Louis Vuitton-väskor, TAG Heuer-klockor och Dom Perignon-champagne.
Experter: Bernard Arnault torde inte bli lika rik igen
När hans förmögenhet stod som högst var den nära på 1 969 miljarder kronor. Det var så sent som i januari i år.
Enligt experter kommer det bli svårt för Arnault att bli lika rik igen då man spår en treårig avmattning inom lyxshopping.
Andra rikingar som fått se sina förmögenheter åka bergochdalbana på senare tid är Oracles Larry Ellison, som tillfälligt gick förbi Teslas vd Elon Musk om topplaceringen. Efter det förlorade Ellison snabbt cirka 320 miljarder kronor.
Även den store filantropen och tidigare medgrundare av Microsoft, Bill Gates, har rasat i rankningen då hans donationer uppges ha utplånat motsvarande 480 miljarder kronor av nettoförmögenheten.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
