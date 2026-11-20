Bankerna väger tungt i Europa

Teknikbolagen utgör cirka 8 procent av Stoxx 600, mot 36 procent av amerikanska S&P 500, enligt Bloomberg. När AI-aktierna faller sjunker därför värderingen mer i USA. Finansbolagen står däremot för mer än 30 procent av vinsterna i Stoxx 600, enligt Sharon Bell, Europastrateg på Goldman Sachs. ”Aktiemarknaden är en skev spegel av ekonomin”, skriver Bell i en rapport.

Europas högst värderade teknikföretag står i centrum för chipkriget mellan USA och Kina (Foto: ASML).

Valveckan i USA, när Demokraterna tog både representanthuset och senaten, visade hur vikterna slår. Det breda indexet Stoxx 600 stod på fredagen bara 0,4 procent högre än på tisdagen, men under ytan steg de europeiska bankerna 3,2 procent medan teknikaktierna föll 3,6 procent. Europa klarade sig bättre än Wall Street eftersom börsen här äger färre AI-aktier och fler banker, skriver Euronews.

Det mesta av teknikfallet kom på torsdagen och utlöstes av delstatsvalen. Demokraterna vann guvernörsvalen i Texas, Ohio och Georgia, där republikanska guvernörer hade lockat datacenter med skattelättnader och snabba tillstånd, och i delar av fyra delstater röstade väljarna för att förbjuda eller begränsa nya datacenter.

”Oron för att Demokraterna ska driva på motståndet mot datacenter har fått större politisk tyngd”, skriver Gian Marco Salcioli, chef för global marknadsstrategi på Intesa Sanpaolo. Risken gäller enligt Salcioli främst tillstånd, energiförbrukning och lokalt motstånd.

Färre datacenter ger färre beställningar av chip och av de maskiner som tillverkar dem och under veckan föll ASML 7,3 procent och Infineon, Europas största chiptillverkare, 12,7 procent.

Förvaltarna lämnar tekniken

Europeiska aktier har nu gått bättre än de amerikanska hittills i år, räknat i lokal valuta, enligt Goldman Sachs. Bloomberg lyfter fram lägre värderingar, bättre vinsttillväxt och ”mindre koncentration till en handfull jättestora teknikbolag”.

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I Bank of Americas novemberenkät föll nettoandelen förvaltare som övervikter teknik från 37 till 12 procent, den största neddragningen sedan 2006. Inför 2027 tror 36 procent av förvaltarna att aktier utanför USA går bäst, medan 24 procent tror mest på amerikanska.

Svenska fondsparare har stora innehav på den teknikvägda sidan av gapet. Den 30 juni ägde svenska fonder aktier för 774 miljarder kronor i åtta chipjättar, bland dem Nvidia och ASML, enligt Finansinspektionens register. Räknat på junivärdet kostar varje procents nedgång i de åtta aktierna fondspararna 7,7 miljarder kronor.