Valnatten sänker AI-aktierna – svenska fonder hade 774 miljarder i chipjättar

AI-aktierna var redan pressade före valet. Nasdaq 100 låg i början av veckan 10 procent under oktoberrekordet och halvledarindexet SOX hade tappat omkring 19 procent på en månad, skriver CNBC.

På måndagen föll Oracle 8,8 procent eftersom en kapitalanskaffning på 20 miljarder dollar förstärkte oron för hur AI-satsningarna ska betalas, och handlare på Wall Street köpte skydd mot ett börsfall.

Investerarna fruktar att en stor demokratisk seger ger fler begränsningar för datacenter i hela landet, enligt CNBC, och färre datacenter betyder färre köpare av chip. Segern kom närmare när rösterna räknades.

CNBC:s valredaktion räknade med minst 225 demokratiska mandat i representanthuset, där 218 ger majoritet, och prediktionsmarknaden Kalshi satte sannolikheten för en demokratisk senat till över 90 procent.

Svenska fonder och Munters hänger på datacentren

Oron för hårdare regler tyngde börsen i Seoul, skriver Seoul Economic Daily. Där vände indexet från plus 2,4 procent till minus 1,7 procent under förmiddagen koreansk tid. Samsung föll 1,8 procent och SK Hynix 3,2 procent, enligt Yonhap.

Samsung och SK Hynix ingår bland de åtta chipjättar där svenska fonder ägde aktier för 774 miljarder kronor den 30 juni, enligt Finansinspektionens register. De övriga är Nvidia, TSMC, Broadcom, Micron, ASML och AMD.

Räknat på junivärdet kostar varje procents nedgång i de åtta aktierna fondspararna 7,7 miljarder kronor.

Datacenterutbyggnaden når också Stockholmsbörsen via Munters, som säljer kylning till datahallar och ofta kallas en svensk AI-aktie. Datacenter stod för 4,91 av koncernens 7,07 miljarder kronor i orderingång under tredje kvartalet, alltså 69 procent, och USA är den viktigaste marknaden, enligt kvartalsrapporten.