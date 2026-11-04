Terminerna på Nasdaq 100 föll 2,1 procent under den amerikanska valnatten av oro för hårdare regler för datacenter, när Demokraterna ser ut att vinna kongressen och leder guvernörsvalet i Texas. Datacentren är chipbolagens stora kunder, och svenska fonder ägde i juni aktier för 774 miljarder kronor i åtta chipjättar.
Valnatten sänker AI-aktierna – svenska fonder hade 774 miljarder i chipjättar
Terminerna låg först 0,5 procent över tisdagens stängning och chipbolaget AMD steg 7 procent efter sin kvartalsrapport. Vid 04.30 svensk tid hade Nasdaq-terminerna vänt till minus 2,1 procent, mot minus 1,2 procent för det breda S&P 500, visar uppgifter från CNBC.
AI-aktierna var redan pressade före valet. Nasdaq 100 låg i början av veckan 10 procent under oktoberrekordet och halvledarindexet SOX hade tappat omkring 19 procent på en månad, skriver CNBC.
På måndagen föll Oracle 8,8 procent eftersom en kapitalanskaffning på 20 miljarder dollar förstärkte oron för hur AI-satsningarna ska betalas, och handlare på Wall Street köpte skydd mot ett börsfall.
Investerarna fruktar att en stor demokratisk seger ger fler begränsningar för datacenter i hela landet, enligt CNBC, och färre datacenter betyder färre köpare av chip. Segern kom närmare när rösterna räknades.
CNBC:s valredaktion räknade med minst 225 demokratiska mandat i representanthuset, där 218 ger majoritet, och prediktionsmarknaden Kalshi satte sannolikheten för en demokratisk senat till över 90 procent.
Svenska fonder och Munters hänger på datacentren
Oron för hårdare regler tyngde börsen i Seoul, skriver Seoul Economic Daily. Där vände indexet från plus 2,4 procent till minus 1,7 procent under förmiddagen koreansk tid. Samsung föll 1,8 procent och SK Hynix 3,2 procent, enligt Yonhap.
Samsung och SK Hynix ingår bland de åtta chipjättar där svenska fonder ägde aktier för 774 miljarder kronor den 30 juni, enligt Finansinspektionens register. De övriga är Nvidia, TSMC, Broadcom, Micron, ASML och AMD.
Räknat på junivärdet kostar varje procents nedgång i de åtta aktierna fondspararna 7,7 miljarder kronor.
Datacenterutbyggnaden når också Stockholmsbörsen via Munters, som säljer kylning till datahallar och ofta kallas en svensk AI-aktie. Datacenter stod för 4,91 av koncernens 7,07 miljarder kronor i orderingång under tredje kvartalet, alltså 69 procent, och USA är den viktigaste marknaden, enligt kvartalsrapporten.
Besluten om datacenter fattas i delstaterna
En demokratisk majoritet ”kan begränsa skatteincitamenten för datacenter, men ett nationellt byggstopp ser osannolikt ut oavsett valutgång”, skriver Goldman Sachs i en analys som CNBC citerar.
Många av besluten fattas i delstater och kommuner, påpekar UBS. ”Om några guvernörsposter går till Demokraterna, vad betyder det då för datacenterutbyggnaden, när techjättarnas investeringar redan har mötts av stor skepsis de senaste veckorna?” säger Anthony Saglimbene, chefsstrateg på Ameriprise Financial, till CNBC.
Tyngst väger Texas, som står för omkring 27 procent av USA:s datacenterkapacitet i gigawatt, enligt en uppskattning från Wells Fargo. Över 80 procent av väljarna där oroar sig för datacentrens förbrukning av el och vatten, visar en mätning från University of Houston i oktober.
Den republikanske guvernören Greg Abbott pausade själv godkännandet av nya datacenter i somras när motståndet på landsbygden växte, och Trump kallade pausen ett misstag. Investmentbanken Evercore ISI räknar med att Abbott häver pausen om han vinner och att hans demokratiska utmanare Gina Hinojosa behåller den om hon vinner.
”Guvernören säger att han har pausat alla nya godkännanden av datacenter, men vi vet att han kan ändra sig den 4 november”, sa Hinojosa till CBS i augusti. Den 4 november är i dag, dagen efter valet.
Scott Ladner, investeringschef på Horizon Investments, ser guvernörsvalet som en fråga om var anläggningarna alls ska byggas. ”Texas är bördig mark för det här, och om skulle förlora tror jag att den marken i stort sett blir ofruktbar”, säger han till CNBC.
Vid 04.30 svensk tid ledde Hinojosa med 55,9 procent mot Abbotts 42,8 procent sedan 58,6 procent av rösterna räknats. NBC hade ännu inte utropat någon vinnare, och enligt kanalens beräkning måste Abbott ta 58,6 procent av de återstående rösterna för att komma ikapp.