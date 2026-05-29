Upsales Q1-rapport visade fortsatt tillväxt och bekräftade avknoppningen av Aira. Nu är nästa steg taget. Johan Kallblad, tidigare vd för Exsitec, tar över som vd för Upsales Technology den 31 juli.
Upsales byter vd efter 23 år – Johan Kallblad från Exsitec tar vid
Grundaren säljer, men stannar kvar
Grundaren Daniel Wikberg lämnar vd-stolen efter 23 år och kvarstår som styrelseledamot. Han riktar sitt operativa fokus mot AI-bolaget Aira, en kommande avknoppning. Wikberg säljer delar av innehavet via accelererad bookbuilding (s.k riktad försäljning) till nya långsiktiga ägare men behåller ett betydande aktieinnehav med överlåtelseförbud.
Köpte för 8 miljoner innan vd-rollen
Kallblad ledde Exsitec från år 2010 till 2025 och växte bolaget från 30 till över 650 anställda. Upsales räknas som ett av Nordens mest kapitaleffektiva B2B-SaaS-bolag, med en ARR på 153 miljoner kronor. Kallblad investerade nära 8 miljoner kronor i Upsales-aktier under 2025, långt innan vd-rollen diskuterades.
Aktien föll dock drygt 10 procent på nyheten och handlas till kursen 25,10 kronor under fredagen.
