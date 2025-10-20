Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka.
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen.
Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare i förhållandet 20 till en, skriver Financial Times.
Det implicerade börsvärdet landade på cirka 5,5 miljarder euro, betydligt över analytikernas förväntningar på mellan 2 och 4 miljarder euro inför avknoppningen.
Nästa guldgruva för försvarsbolagen finns under vattnet
Den ökande risken för attacker på undervattenssystem driver behovet av nytt försvar i Sverige och internationellt.
Stark orderbok och långsiktiga kontrakt
Finanschefen Paul Glaser förklarar den starka börspremiären med bolagets imponerande orderstock på 18,6 miljarder euro och verksamhetens långsiktiga karaktär.
TKMS tillverkar inte bara ubåtar utan även örlogsfartyg och marina elektroniska system, och äger Tysklands största varv i hamnen i Kiel.
Thyssenkrupp behåller en majoritetsandel på 51 procent i verksamheten, som betraktas som en av kronjuvelerna i koncernen vars verksamhet också omfattar bildelar, elektrolysörer och stål.
Perfekt tajming för försvarsindustrin
Analytikern Sash Tusa från Agency Partners konstaterar att det är en gynnsam tidpunkt att börsnotera en maritim försvarsverksamhet. Detta med tanke på de dramatiskt ökade försvarsutgifterna sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Aktiekurserna inom europeisk försvarsindustri har sexdubblats sedan februari 2022.
Beslutet att börsnotera TKMS kommer ett år efter att den amerikanska investmentgruppen Carlyle drog sig ur förhandlingar om att förvärva en majoritetsandel i företaget, skrev Reuters.
Berlin var tveksam till att låta en amerikansk private equity-aktör få kontroll över ett företag som anses kritiskt för Tysklands nationella säkerhet.
Tysk regering kan gå in som delägare i Thyssenkrupps bolag
Den tyska regeringen har uttryckt intresse för att ta en andel i Thyssenkrupps ubåtsdivision.
Försvarsminister Boris Pistorius sade tidigare i oktober att han utforskar affärer både kring TKMS och den fransk-tyska stridsvagnstillverkaren KNDS.
“Jag är övertygad om att vi behöver statligt delägande – också för att säkerställa att expertis och arbetstillfällen behålls i Tyskland”, förklarade han för affärstidningen Handelsblatt.
Thyssenkrupp i omvandling
Avknoppningen sker mitt i Thyssenkrupps mödosamma omstrukturering.
Just kämpar koncernens stålverksamhet hårt, och redan i september i år varnade en chef på Thyssenkrupp för att stålindustrin “inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder mot billigt kinesiskt stål och Donald Trumps höga tullar.
Det pågår just nu också samtal om möjligheterna att sälja av Thyssenkrupps stålverksamhet till den indiska ståljätten Jindal Steel.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
