Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut

Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen.

Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare i förhållandet 20 till en, skriver Financial Times.

Det implicerade börsvärdet landade på cirka 5,5 miljarder euro, betydligt över analytikernas förväntningar på mellan 2 och 4 miljarder euro inför avknoppningen.

Stark orderbok och långsiktiga kontrakt

Finanschefen Paul Glaser förklarar den starka börspremiären med bolagets imponerande orderstock på 18,6 miljarder euro och verksamhetens långsiktiga karaktär.

Europa måste rusta och det gynnar flera stora försvarsbolag som Saab och Thyssenkrupp. (Foto: Saab)

TKMS tillverkar inte bara ubåtar utan även örlogsfartyg och marina elektroniska system, och äger Tysklands största varv i hamnen i Kiel.

Thyssenkrupp behåller en majoritetsandel på 51 procent i verksamheten, som betraktas som en av kronjuvelerna i koncernen vars verksamhet också omfattar bildelar, elektrolysörer och stål.