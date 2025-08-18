Dagens PS
Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin

När bilaffärerna går dåligt får man kolla på annat, som försvarsindustrin. (Foto: Lincoln Holley on Unsplash, Porsche och Volkswagen)
När bilaffärerna går dåligt får man kolla på annat, som försvarsindustrin. (Foto: Lincoln Holley on Unsplash, Porsche och Volkswagen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Flera stora tyska företag, inklusive biltillverkare, ser sig om efter nya affärsmöjligheter inom försvarsindustrin.

Nu riktas strålkastarljuset mot en sektor som inte har varit i fokus för fordonsjättarna, men som nu ses som en lukrativ möjlighet för framtida tillväxt.

Försvarsindustrin lockar biltillverkare

Den tyska bilindustrin har under en tid mött motvind. Ett svårt ekonomiskt klimat har lett till att stora aktörer som Volkswagen har sänkt sina vinstprognoser. I den här situationen söker flera tyska storföretag, inklusive biltillverkare och underleverantörer, nya vägar för att säkra sina inkomster. En sektor som nu väcker stort intresse är försvarsindustrin.

Porsche SE, som är majoritetsägare i Volkswagen och även äger en del av biltillverkaren Porsche AG, har nu meddelat att de planerar att fördjupa sitt engagemang i försvarssektorn.

Enligt en källa från Reuters planerar de att etablera en ny investeringsplattform i samarbete med andra intressenter, med fokus på bolag inom försvarsindustrin. Även andra stora tyska företag som Volkswagen, underleverantören Schaeffler och lastbilsjätten Daimler Truck har påbörjat liknande initiativ.

Porsche håller “försvarsdag”

Som en del av sitt nya initiativ meddelar Porsche SE att de ska arrangera en “försvarsdag” för att knyta kontakter med andra aktörer i Tyskland och övriga Europa. Målet är att föra samman tyska och europeiska familjeföretag med investeringsmöjligheter inom sektorn.

Enligt Porsche SE ska de bland annat utforska investeringar inom satellitövervakning, rekognoscerings- och sensorsystem, cybersäkerhet och logistik.

Fabio Hölscher, en analytiker vid Warburg Research, beskriver försvarssektorn som “upphetsad för tillfället och kommer sannolikt att uppleva fortsatt stark tillväxt inom överskådlig framtid”.

Han noterar dock att det än så länge inte har gjorts några konkreta kapitalåtaganden. Enligt honom är det osannolikt att försvarsinvesteringarna kommer att generera intäkter som kan mäta sig med de som Porsche SE traditionellt sett har fått från sitt ägande i Volkswagen och Porsche AG.

Minskad utdelning som följd

Det nya investeringsintresset kommer efter att Porsche SE tidigare har sänkt sin vinstprognos för helåret, något som har tillskrivits en svagare halvårsutveckling och en sänkt prognos från Volkswagen.

Som en konsekvens av den lägre utdelningen från Volkswagen föreslog styrelsen för Porsche SE en utdelning på 1,91 euro per preferensaktie, vilket motsvarar ungefär 21 svenska kronor. Detta är en minskning från 2,56 euro, eller 28 svenska kronor, föregående år.

Trots satsningen på nya marknader slår Hans Dieter Poetsch, styrelseordförande för Porsche SE, fast att det inte finns några planer på att sälja aktier i varken Volkswagen eller Porsche AG. Däremot kan han “definitivt tänka sig” att lägga till ett nytt kärninnehav.

Enligt Reuters har Tysklands parlament godkänt planer på att skapa en infrastrukturfond på 500 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 5,8 biljoner svenska kronor, och dessutom tillåta högre försvarsutgifter.

Denna satsning har redan fått aktiekurserna för bygg- och försvarsföretag att stiga, då investerare hoppas att de ökade utgifterna kan stimulera den ekonomiska tillväxten.

FörsvaretPorscheTysklandVolkswagen
