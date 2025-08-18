Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Porsche håller “försvarsdag”

Som en del av sitt nya initiativ meddelar Porsche SE att de ska arrangera en “försvarsdag” för att knyta kontakter med andra aktörer i Tyskland och övriga Europa. Målet är att föra samman tyska och europeiska familjeföretag med investeringsmöjligheter inom sektorn.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

ANNONS

Enligt Porsche SE ska de bland annat utforska investeringar inom satellitövervakning, rekognoscerings- och sensorsystem, cybersäkerhet och logistik.

Fabio Hölscher, en analytiker vid Warburg Research, beskriver försvarssektorn som “upphetsad för tillfället och kommer sannolikt att uppleva fortsatt stark tillväxt inom överskådlig framtid”.

Han noterar dock att det än så länge inte har gjorts några konkreta kapitalåtaganden. Enligt honom är det osannolikt att försvarsinvesteringarna kommer att generera intäkter som kan mäta sig med de som Porsche SE traditionellt sett har fått från sitt ägande i Volkswagen och Porsche AG.

Minskad utdelning som följd

Det nya investeringsintresset kommer efter att Porsche SE tidigare har sänkt sin vinstprognos för helåret, något som har tillskrivits en svagare halvårsutveckling och en sänkt prognos från Volkswagen.

VW Passat (Foto: Volkswagen)

Som en konsekvens av den lägre utdelningen från Volkswagen föreslog styrelsen för Porsche SE en utdelning på 1,91 euro per preferensaktie, vilket motsvarar ungefär 21 svenska kronor. Detta är en minskning från 2,56 euro, eller 28 svenska kronor, föregående år.

Trots satsningen på nya marknader slår Hans Dieter Poetsch, styrelseordförande för Porsche SE, fast att det inte finns några planer på att sälja aktier i varken Volkswagen eller Porsche AG. Däremot kan han “definitivt tänka sig” att lägga till ett nytt kärninnehav.

Enligt Reuters har Tysklands parlament godkänt planer på att skapa en infrastrukturfond på 500 miljarder euro, vilket motsvarar närmare 5,8 biljoner svenska kronor, och dessutom tillåta högre försvarsutgifter.

ANNONS

Denna satsning har redan fått aktiekurserna för bygg- och försvarsföretag att stiga, då investerare hoppas att de ökade utgifterna kan stimulera den ekonomiska tillväxten.

Missa inte:

Sveriges mest ökända brottslingar – som alla bytt namn. News 55

Finansinspektionen varnar för flytt av tjänstepension: “Råkar illa ut”. E55

Tydlig varning: ”Europa är irriterade på Norge”. Realtid