Dagens PS
Börs & Finans

Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab

Klarna
Klarnagrundaren Sebastian Siemiatkowskis investeringsbolag Flat Capital startar ett försvarsbolag och gör därmed sin största investering hittills. (Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Sebastian Siemiatkowskis investeringsbolag gör sin hittills största finansiella satsning i ett försvarsbolag som ska utmana jätten Saab, som han anser haft ”det väldigt förspänt länge”.

Flat Capital (börskurs), som Klarnatoppens investeringsbolag heter, frångår nu sin strategi om en passiv förvaltning med starten av försvarsbolaget Defensor, skriver Di Digital och berättar att Flat Capital gör en rekordstor investering i bolaget på 458 miljoner kronor.

Det ger en ägarandel på 62,5 procent Defensor och Siemiatkowski tycker det är bra att den riktigt stora börsnoterade försvarskoncernen Saab (börskurs) nu får konkurrens, säger han till tidningen.

Därför utmanar Klarnas vd Saab

Han är inte rädd för att Klarna ska bli lidande över hans engagemang i den omstridda försvarssektorn och förklarar att han ändrat sin syn på saken.

”Jag har ju polskt påbrå och när jag var ung berättade min farmor hur hon, ihop med syskon, deltog i Warszawaupproret 1944. De stred på liv och död, för demokrati och slå sig fria från Sovjetunionen”, säger Sebastian Sietmiatkowski i en Di TV-intervju.

Initialt köper Defensor 70 procent av aktierna i Armatech i Kungsbacka och Safe4U i Bålsta. Detta sker med optioner för att sedan förvärva hela bolagens verksamheter, framgår det.

Tror inte försvaret är en bubbla

Han uppger att affärsidén med Defensor är att bolaget ska bli en förvärvsgrupp.

Och han är inte orolig för att försvarsindustrin kan bli en bubbla då Europa är i behov att tillverka egen försvarsutrustning för att minska behovet från andra länder.

Samtidigt menar han att det alltid finns tvivelaktiga personer som försöker slå mynt av en hajp genom att, som han säger i Di TV-intervjun, ”sälja in halvtaskiga idéer.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Senaste nytt

