Sebastian Siemiatkowskis investeringsbolag gör sin hittills största finansiella satsning i ett försvarsbolag som ska utmana jätten Saab, som han anser haft ”det väldigt förspänt länge”.
Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab
Flat Capital (börskurs), som Klarnatoppens investeringsbolag heter, frångår nu sin strategi om en passiv förvaltning med starten av försvarsbolaget Defensor, skriver Di Digital och berättar att Flat Capital gör en rekordstor investering i bolaget på 458 miljoner kronor.
Det ger en ägarandel på 62,5 procent Defensor och Siemiatkowski tycker det är bra att den riktigt stora börsnoterade försvarskoncernen Saab (börskurs) nu får konkurrens, säger han till tidningen.
Missa inte: Kraftigt värderingslyft för Siemiatkowskis investmentbolag DagensPS
Därför utmanar Klarnas vd Saab
Han är inte rädd för att Klarna ska bli lidande över hans engagemang i den omstridda försvarssektorn och förklarar att han ändrat sin syn på saken.
”Jag har ju polskt påbrå och när jag var ung berättade min farmor hur hon, ihop med syskon, deltog i Warszawaupproret 1944. De stred på liv och död, för demokrati och slå sig fria från Sovjetunionen”, säger Sebastian Sietmiatkowski i en Di TV-intervju.
Initialt köper Defensor 70 procent av aktierna i Armatech i Kungsbacka och Safe4U i Bålsta. Detta sker med optioner för att sedan förvärva hela bolagens verksamheter, framgår det.
Tror inte försvaret är en bubbla
Han uppger att affärsidén med Defensor är att bolaget ska bli en förvärvsgrupp.
Och han är inte orolig för att försvarsindustrin kan bli en bubbla då Europa är i behov att tillverka egen försvarsutrustning för att minska behovet från andra länder.
Samtidigt menar han att det alltid finns tvivelaktiga personer som försöker slå mynt av en hajp genom att, som han säger i Di TV-intervjun, ”sälja in halvtaskiga idéer.
Aktietips: Analys: Vänta med Siemiatkowskis Flat Capital DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
