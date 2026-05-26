Den anrika tyska industribjässen Eliog, en global marknadsledare inom industriugnar och värmebehandlingsanläggningar, har tvingats ansöka om konkurs efter mer än 100 år i branschen.
Tysk industrijätte i konkurs efter mer än 100 år
Kollapsen skickar chockvågor genom den europeiska industrin och understryker de djupa, strukturella problem som just nu plågar Europas största ekonomi.
Familjeägda Eliog Industrieofenbau GmbH med säte i Römhild i Thüringen har tillverkat elektriska industriugnar sedan 1924. Företaget har länge betraktats som orubbligt, men verkligheten hann i kapp med uppskjutna beställningar från kunder och konkursen är nu ett faktum.
På jakt efter investerare
Distriktsdomstolen har nu beviljat ett konkursförfarande och utsett en konkursförvaltare. Försöken att rekonstruera bolaget och hitta en ny strategisk investerare misslyckades, vilket tvingade ledningen att ansöka om konkurs.
”För närvarande fortsätter maskintillverkarens verksamhet. Målet är en omstrukturering med hjälp av en investerare”, skriver den tyska tidskriften Tichys Einblick som rapporterar om konkursen.
Industriföretag under press
Över hela Tyskland upplever industriföretag sitt svåraste ekonomiska stålbad i modern tid, bland annat till följd av kraftigt ökade råvaru- och energikostnader i spåren av tilltagande geopolitiska spänningar.
Den tyska industriproduktionen har minskat stadigt på senare år och branschorganisationen VDMA sänkte nyligen sin prognos för 2026 till total stagnation. När de globala marknadsledarna faller dras även de mindre underleverantörerna med i fallet, vilket skapar en farlig dominoeffekt i hela leveranskedjan.
I slutet av 2025 arbetade ungefär en miljon personer inom maskin- och anläggningsteknik – 22 000 färre än året före. Det motsvarar en minskning med 2,2 procent på bara ett år.
Konkurserna ger dominoeffekter
”Detta påverkar även andra sektorer: konsultföretaget EY har beräknat att tyska industriföretag kommer att ha minskat minst 124 100 jobb i slutet av 2025, vilket motsvarar 2,3 procent av alla tjänster. År 2024 hade 56 000 jobb redan försvunnit”, framgår det i artikeln.
Hårdast drabbad är den tyska bilindustrin. Där försvann 50 000 jobb bara under fjolåret.
