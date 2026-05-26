Tysk industrijätte i konkurs efter mer än 100 år

Familjeägda Eliog Industrieofenbau GmbH med säte i Römhild i Thüringen har tillverkat elektriska industriugnar sedan 1924. Företaget har länge betraktats som orubbligt, men verkligheten hann i kapp med uppskjutna beställningar från kunder och konkursen är nu ett faktum.

På jakt efter investerare

Distriktsdomstolen har nu beviljat ett konkursförfarande och utsett en konkursförvaltare. Försöken att rekonstruera bolaget och hitta en ny strategisk investerare misslyckades, vilket tvingade ledningen att ansöka om konkurs.

”För närvarande fortsätter maskintillverkarens verksamhet. Målet är en omstrukturering med hjälp av en investerare”, skriver den tyska tidskriften Tichys Einblick som rapporterar om konkursen.

