Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen på

I en analys i The Trader Times lyfts en spansk flygbolagskoncernen och polsk bank fram som två av Europas mest intressanta tillväxtcase just nu.

Läs även: Yra på Wall Street – nya rekord på börsen i natt – Dagens PS

IAG – en tillväxtaktie som drivs av innovation

International Consolidated Airlines Group, IAG, äger några av Europas största flygbolag, däribland British Airways och Iberia enligt tidningen.

Bolaget har tagit en tydlig roll i premiumsegmentet och satsar samtidigt offensivt på hållbarhet genom investeringar i alternativa flygbränslen.

”IAG investerar i ny teknik och klimat exempelvis med sin investering i startupen OXCCU”, skriver Daniel Dünn.

OXCCU är ett brittiskt forskningsbolag som utvecklar jetbränsle gjort av koldioxid.

IAG:s omsättning har vuxit 56 procent per år i snitt de senaste tre åren medan vinsten ökat med 43 procent per år.

ANNONS

Samtidigt är aktien fortfarande under sin toppnivå före pandemin, vilket kan indikera att marknaden ännu inte prissatt in hela återhämtningen menar tidningen.