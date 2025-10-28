Två helt olika branscher och olika länder – men en likartad resa på börsen framför sig? Det kan vara något för den som letar tillväxtaktier utanför Sverige.
Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen på
I en analys i The Trader Times lyfts en spansk flygbolagskoncernen och polsk bank fram som två av Europas mest intressanta tillväxtcase just nu.
IAG – en tillväxtaktie som drivs av innovation
International Consolidated Airlines Group, IAG, äger några av Europas största flygbolag, däribland British Airways och Iberia enligt tidningen.
Bolaget har tagit en tydlig roll i premiumsegmentet och satsar samtidigt offensivt på hållbarhet genom investeringar i alternativa flygbränslen.
”IAG investerar i ny teknik och klimat exempelvis med sin investering i startupen OXCCU”, skriver Daniel Dünn.
OXCCU är ett brittiskt forskningsbolag som utvecklar jetbränsle gjort av koldioxid.
IAG:s omsättning har vuxit 56 procent per år i snitt de senaste tre åren medan vinsten ökat med 43 procent per år.
Samtidigt är aktien fortfarande under sin toppnivå före pandemin, vilket kan indikera att marknaden ännu inte prissatt in hela återhämtningen menar tidningen.
Bank Pekao – stabilitet, lönsamhet och ny kapitalmarknadsstyrka
Bank Pekao är en av Polens största banker och en nyckelspelare i den snabbt växande central- och östeuropeiska ekonomin.
Banken har tagit en aktiv roll i EU-finansierade projekt och expanderar samtidigt digitalt.
Den treåriga omsättningstillväxten uppgår till 23,3 procent per år och vinsterna har ökat drygt 43 procent per år – siffror som sticker ut i en europeisk banksfär som ofta präglas av mogen marknad och låga marginaler skriver The Trader Times.
Aktien har gått starkt sedan 2020 och noterade nytt all-time-high i september 2025.
Pekao lyfts fram som ett attraktivt sätt att få exponering mot tillväxtregioner inom EU skriver tidnigen, med fortsatta möjligheter när investeringar i grön omställning och digital infrastruktur accelererar.
Läs även: Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
